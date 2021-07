L'allenamento delle star? Come farlo dopo i 60 anni

L’esercizio fisico e il fitness sono la chiave del successo per mantenere il corpo in forma, sempre tonico e dinamico, allontanando le problematiche legate all’età. Lo sanno bene le star del cinema e della musica che, tra uno spettacolo e l'altro, si lanciano in lunghi allenamenti per rafforzare l'organismo e garantire sempre la migliore performance sul palco.



Lo sport è d'altronde importante, specialmente con l’avanzare degli anni: basta scegliere l’attività più idonea al proprio fisico e alle condizioni di salute. Un allenamento costante migliora la stabilità e l’equilibrio corporeo, riduce il grasso di troppo e migliora la salute personale. Che sia una semplice camminata, una sessione di yoga o di pilates, oppure jogging o anche crossfit, ciò che conta è scegliere l’attività fisica adeguata alle proprie necessità.

I vip del mondo dello spettacolo praticano sport assiduamente e con concentrazione, in particolare gli over 60 che lo hanno trasformato in uno stile di vita. Del resto l’immagine è per loro tutto e per questo un fisico tonico, allenato e in salute è un ottimo biglietto da visita.

E dopo i 60 anni è un doppio vantaggio, perché preserva il benessere delle articolazioni e delle ossa, aumentando anche la. Tra le appassionate famose dello sport possiamo individuare, Sharon Stone, Carmen Russo,e molte altre ancora.

Come fare l’allenamento delle star

Le star mondiali sanno riconoscere l’importanza di un buon allenamento quotidiano, in particolare superati i 60 anni. Una scelta utile a preservare il benessere della struttura ossea, delle articolazioni e principalmente del cuore. Lo sport migliora anche la circolazione, con un impatto fondamentale sui livelli di stress e ansia, oltre a garantire un miglior equilibrio corporeo.



Ecco perché i personaggi famosi ne seguono i dettami con passione. Come Michelle Pfeiffer, che adora camminare a suon di musica sul tapis roulant. Oppure Goldie Hawn, che salta e balla sul trampolino elastico o si concede lunghe pedalate in bici da corsa, fino all’inossidabile Madonna, che si allena ogni giorno alternando lo yoga al fitness. Plank, stetching, allungamenti, esercizi, jogging e personal trainer.

Il programma di allenamento dei vip