Ecco come avere la schiena "nuova" in poche mosse

Schiena dolorante, acciacchi e problemi posturali possono essere comuni fra gli individui over 60. Ma possono trovare immediato beneficio nel movimento quotidiano, in particolare nello stretching: una pratica utilissima scelta un tempo come scemplice riscaldamento pre e post workout, ma che negli anni ha guadagnato il ruolo di allenamento funzionale per ossa e muscoli. Lo stretching non si limita a qualche stiracchiata e blando allungamento, ma è un vero percorso motorio per distendere i muscoli nel modo giusto. Non a caso è utilizzato anche dalla medicina riabilitativa.

Muscoli tonici e flessibili ma più forti, una fluidità utilissima anche per le persone senior che possono trovare nella pratica quotidiana una risposta ai loro dolori di schiena. Movimento istintivo che si è trasformato in disciplina, lo stretching è una pratica perfetta per aumentare la consapevolezza del proprio corpo così da prevenire errori posturali e tensioni.

Schiena tonica, la preparazione alla pratica

Per migliorare la struttura muscolare della schiena e per il benessere dell’intero scheletro, lo stretching rappresenta una pratica da affrontare con costanza ogni giorno sin dal mattino. Una routine quotidiana utile a migliorare il benessere delle articolazioni e, in particolare, della schiena: quest'ultima risulterà meno dolorante, tanto da preservare una postura corretta con un portamento più elegante. Ma come come rivitalizzare i muscoli e sciogliere le tensioni?

Riscaldamento : lo stretching va affrontato nel modo giusto, i senior possono ottenere validi benefici dalla pratica effettuando prima un riscaldamento muscolare. Ad esempio un camminata lenta sul posto, oppure dei piccoli saltelli, alternando gambe aperte con braccia in alto a gambe chiuse con braccia lungo i fianchi;

: lo stretching va affrontato nel modo giusto, i senior possono ottenere validi benefici dalla pratica effettuando prima un riscaldamento muscolare. Ad esempio un camminata lenta sul posto, oppure dei piccoli saltelli, alternando gambe aperte con braccia in alto a gambe chiuse con braccia lungo i fianchi; Lentezza e concentrazione: stretching sì, ma da praticare con attenzione e concentrazione, calibrando i movimenti per sciogliere le tensioni evitando strappi e dolori. Impedendo movimenti bruschi e troppo repentini, ma anche di sottoporre muscoli e ossa a tensioni eccessive. La pratica andrebbe eseguita con il supporto di un istruttore evitando dannosi fai da te.

Stretching, gli esercizi migliori per la schiena

Ecco una sequenza di esercizi perfetti per eliminare dolori e mal di schiena, preservando il benessere delle articolazioni.