Animali per over 60: i 5 migliori da accudire

Gli animali sono compagni di viaggio e fedeli presenze del quotidiano, una fonte di amore e gioia capace di rendere più appagante la propria esistenza. E questo vale anche per gli over 60, sempre pronti ad accogliere amici a quatto zampe, consapevoli delle loro necessità e lontani dalle mode del momento. È proprio la fascia d'età dei senior quella più affidabile nell'accudire un quadrupede domestico, poiché capace di valutare i pro e i contro legati a un animale da curare e crescere in modo corretto.

Gli over 60 spesso valutano soluzioni alternative all’acquisto di un animale, magari preferendo adottare un amico da un canile o da un gattile, oppure rivolgendosi ad associazioni specializzate nel recupero di esemplari sfruttati. Eppure tra le specie consigliate per i senior non vi sono solo il classico cane e il sornione gatto, ma anche tanti altri esemplari capaci di regalare amore senza chiedere nulla in cambio. Ma quali animali scegliere in questa fascia d'età?

Over 60, perché adottare un animale

Un animale è una fonte innegabile di gioia e di felicità, una presenza in grado di ravvivare le noiose routine quotidiane. Prima di lanciarsi verso l’acquisto o l’adozione di un nuovo amico domestico, è però necessario valutare alcuni fattori importanti, ad esempio se gli si può dedicare tempo, cure e attenzioni adeguate. Un animale non è infatti un oggetto né un giocattolo, da dimenticare quando ci si stanca della sua presenza. È un essere senziente, con una propria indole e un carattere ben preciso, che richiede uno spazio comodo e sicuro dove riposare, oltre a cure periodiche e attenzioni continue.

Accogliere un tenero amico richiede di valutare i costi legati al cibo, agli accessori e per le visite veterinarie, nonché l'impegno di tempo per uscite, passeggiate o l'interazione in casa. È poi necessario valutare la capacità di organizzazione in caso di viaggi e spostamenti, affinché il quadrupede non rimanga incustodito, e controllare di non essere allergici al suo manto.



Tutte necessità a cui i senior sanno rispondere in modo più che adeguato: si tratta infatti di persone consapevoli, magari provenienti da precedenti esperienze di accudimento, pronte a investire anche economicamente per il benessere dell'animale prescelto.

Animali per over 60: i cinque migliori

Animali da adottare o acquistare? Quasiasi sia la storia dell'esemplare accolto in casa, è indispensabile poter dedicargli del tempo di qualità, cure e attenzioni, rivolgendosi sempre a centri, negozi e associazioni certificati. Ma fatta questa premessa, quali sono le specie da compagnia più adatte allo stile di vita dei senior?

Porcellino d'India

Noto anche come cavietta,o porcellino di mare, è un roditore molto interessante per il suo carattere vivace e molto giocoso. Ilè un animale davvero simpatico che ama partecipare alla vita domestica, ma necessita di cure mirate e di un valido inserimento per scalfirne la naturale timidezza.Non va adottato con leggerezza: deve poter contare sulla presenza di una gabbia o di un rifugio molto ampio, dove poter sia dormire che mangiare. E non deve mancare una lettiera per i bisogni quotidiani. Ama giocare ed è molto pulito e, superata la diffidenza iniziale, potrà girare per casa o in giardino. Meglio se monitorato, perché potrebbe fuggire o ferirsi. Ancora, è preferibile un'adozione di coppia per scongiurare la solitudine che tanto teme.

Pappagallo

Amante dell’interazione e della vita domestica, ilè originario delle foreste tropicali, ma nel tempo alcune specie hanno trovato spazio nelle case. La categoria è ricca di esemplari dai più svariati formati e colori, mentre la gestione domestica è semplice ma richiede molto rispetto.Questo volatile è un animale intelligente e socievole, alcuni esemplari sanno addirittura parlare e interagire con l’uomo. È però errato mantenerli chiusi in: per il loro benessere devono contare su spazi ampi e su un clima casalingo adeguato, per questo vengono spesso lasciati liberi in casa, magari attrezzando uno spazio apposito con tanto di piccolo giaciglio.

Coniglio

Se adottati da piccoli sono facilmente addestrabili alla lettiera, data la loro spiccata intelligenza. Isono animali molto dolci e socievoli ma, a differenza di cani e gatti, non amano particolarmente le coccole. Ovviamente non le disdegnano, ma non andranno attivamente a cercarle dai proprietari.Molto puliti, devono poter contare su unazona relax ben igienizzata, nonché su una gabbia da lasciare occasionalmente aperta così che possano uscire per perlustrare la casa. Ma sempre in sicurezza, perché tendono a rosicchiare tutto. Sono inoltre animali che comunicano molto con il corpo e amano la compagnia dei loro simili, meglio dello stesso sesso, per evitareinfinite.

Tartaruga

D'acqua o di terra, laè un animale molto simpatico, dal carattere placido e dall'indole affettuosa oltre che calma. La famiglia di appartenenza è molto vasta, la scelta fra le varie specie è semplice così come immediate sono le relative cure. Non bisogna però far mancare all'animale uno spazio adeguato: un terrario o una zona in giardino per gli esemplari di terra, ma anche un terra-acquario idoneo per quelle d'acqua.

La tartaruga è un essere davvero longevo che richiede poco impegno, ma non dovranno mai mancare una buona alimentazione, la pulizia dello spazio dove vive e i controlli veterinari. Senza dimenticare l'interazione perché, pur essendo un esemplare timido e abitudinario, è curioso e riconosce il proprietario.

Pesce rosso

Accogliere unrichiede una serie di attenzioni specifiche quali l'acquisto di un acquario attrezzato, che possa garantire spazio, pulizia e la giusta ossigenazione dell'acqua. Bandite le bocce classiche e strette, non adeguate al suo benessere, si preferiscano invece strutture più ampie dove ospitarlo in compagnia di qualche altro simile.Cibo e cure non dovranno mai mancare: il pesce è un animale tranquillo ma anche molto attento, tanto da essere in grado di riconoscere la sua figura di riferimento. Non disdegna l'interazione, per quanto mediata dal vetro dell', e sarà in grado di regalare ore di rilassante compagnia.