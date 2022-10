Over, i 5 migliori cellulari per comunicare facilmente

Telefonini smart, dalla tecnologia avanzata ma di facile utilizzo, una prerogativa per i senior che devono poter comunicare in modo rapido e senza ostacoli. Una necessità importante per il quotidiano, ma anche per il tempo libero con una maggiore fruibilità delle funzioni integrate. Ad esempio l'impiego della fotocamera, per immortalare i momenti più belli tra amici e familiari, ma anche l'ascolto della radio, un display più ampio e tasti più grandi. Ecco i 5 modelli di telefonini più interessanti e utili per la categoria over, in offerta su Amazon, in grado di consentire un'interazione fluida e immediata.

Telefonino Artfone

Il modello C1 classico è molto pratico e funzionale, adattissimo ai senior sempre impegnati e con una vita frenetica. Il telefonino, venduto da Artfone, consente un utilizzo immediato grazie a dimensioni adeguate e alla presenza di tasti grandi per una digitazione più rapida. Leggero ma compatto offre un ascolto limpido, oltre a una ricarica perfetta agevolata sia dal cavo USB che dalla comoda base di ricarica. La batteria in dotazione consente un impiego fino a 6 ore a chiamata, per un modello dalla maxi leggibilità agevolata dallo schermo grande. Resistente, dal design solido, con funzioni integrate di calendario, calcolatrice, radio FM, immagini, video player, audio player, torcia elettrica e molto altro. Un comodo pulsante SOS posto sul retro, se schiacciato, attiva una chiamata di emergenza indirizzata al numero preimpostato. Scopri il prodotto su Amazon.

Trevi Sicuro

Si chiama Sicuro 10 ed è il leggero ma comodo telefonino della Trevi, perfetto per i senior più moderni e aggiornati sulle tecnologie più attuali. Un modello dalla visualizzazione immediata, grazie a un'interfaccia grafica di estrema funzionalità. La memoria interna consente di poter utilizzare fino a 200 contatti, da conservare in rubrica oltre a 50 SMS, una praticità espandibile grazie allo slot di memoria aggiuntiva fino a 16 GB. L'interfaccia semplificata con icone grandi, la radio, il lettore MP3 e la sveglia completano la dotazione multimediale del dispositivo. In abbinamento a una batteria di lunga durata e una comoda base per la ricarica, oltre al tasto SOS posto sul retro attivabile in caso di emergenza. Scopri il prodotto su Amazon.

Cellulare a conchiglia di Uleway

Comodo, maneggevole ecco il Flip phone di ‎Uleway, il classico telefonino a conchiglia progettato per la categoria senior. Tra le opzioni uno schermo pratico a colori, pulsanti grandi, icone menu di immediata visualizzazione, altoparlante con volume chiaro e di ascolto nitido. Il modello è ricco di funzioni utilissime quali la torcia, il calendario integrato ma anche la sveglia, la calcolatrice, la radio FM e tutte le soluzioni per immagini nitide e la possibilità di riprodurre video. È compresa l'opzione SOS il comodo tasto posteriore da schiacciare in caso di emergenza, per connettersi rapidamente a una serie di numeri di riferimento. Scopri il prodotto su Amazon.

C1 di Artfone

Veloce e intuitivo ecco C1, sempre della Artfone, il cellulare per i senior anche alle prime armi. Un articolo funzionale con tasti grandi per una migliore visualizzazione, con toni alti e audio regolabile ma nitido, per un ascolto perfetto. Fotocamera integrata, tono tasti e funzione vocale, con batteria di lunga durata e grande capacità di memoria, con possibilità di espansione. Un cellulare maneggevole e antiscivolamento, grazie alle zigrinature laterali, oltre che utile e di supporto con il tasto SOS che può attivare chiamate automatiche ai numeri di riferimento. Scopri il prodotto su Amazon.

Telefono a conchiglia di Artfone

Lo schermo a colori con tasti e icone grandi permette un impiego rapido e facile, per un cellulare a conchiglia perfetto per i senior più dinamici. Nel modello della Artfone sono comprese molte funzioni come fotocamera, Bluetooth, torcia, sveglia, calcolatrice e radio FM. L'audio regolabile garantisce un ascolto limpido e perfetto, mentre la resistenza della batteria offre la possibilità di effettuare lunghe chiamate. Utile anche grazie alla presenza del tasto SOS disposto sul retro del cellulare e che, in caso di emergenza, può chiamare automaticamente in sequenza 5 numeri di telefono. Scopri il prodotto su Amazon.