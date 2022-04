Arredare casa, tornano gli anni '70: tutti i consigli

Vivaci e audaci, ecco tornare di moda gli anni '70 con quel loro stile così eclettico, colorato e dai pattern decisi. Un evergeen senza tempo ben riconoscibile ancora oggi, e che fa capolino con costanza nei locali e all'interno delle abitazioni arredate all'insegna del vintage. Un mood anticonvenzionale e creativo, specchio della società dell'epoca e dei tanti fermenti sociali in atto.

Non solo contestazioni, rivoluzioni culturali e cambiamenti politici, ma anche innovazioni tecnologiche, commerciali, di design e di stile. Il look degli abiti del decennio ben si allinea con lo stile casalingo fatto di grafiche, stampe, disegni floreali, geometrici di forte impatto. Colori intensi, dal carattere evidente, all’insegna dell'abbinamento più audace e anticonformista. Arredi dalle forme precise e che hanno lasciato una traccia indelebile nel tempo, divenendo esempio di stile e di perfezione. Un mix che ben si sposa con i gusti della categoria senior, sempre così attenta alle mode e ai vari stili.

Anni '70: decori e tonalità predominanti

Lo stile arredo anni '70 non è solo legato alla scelta di tonalità forti, flower power o geometrici, ma anche alla voglia di sperimentare e creare che ha spinto verso un'innovazione stilistica di impatto. Una decade di puro fermento creativo che può contare sulla presenza di arredi e di motivi decorativi che hanno fatto la storia del design, veri elementi iconici e di modernità. Per un interior design fuori dagli schemi, a partire dalle stesse colorazioni e relativi accostamenti cromatici. Come accennato le nuance puntano all'impiego di toni forti, intensi, accessi, mettendo in secondo piano il più classico bianco.

Per un eccesso di colore mai banale o casuale ma sempre calibrato, con una predominante di toni caldi quali il rosso, l'arancione, il giallo e il marrone. Colorazioni legate alla terra con tocchi importanti di verde e blu, con tonalità acide, passando per stampe, grafiche e pattern decisi. Ad esempio fiori, geometrie, decori optical in black&white ben rappresentati attraverso tessili, tappeti e le immancabili carte da parati, tornate prepotentemente di moda. La casa anni '70 è una dimora accogliente, coinvolgente, che cerca di creare contrasti rompendo gli schemi consueti.

Anni '70: materiali e forme

Non solo colori, decori e pattern di carattere ma anche sperimentazione in fatto di abbinamenti tra materiali e forme, in grado di produrre arredi unici nel loro genere. Lo stile anni '70, tanto amato dai senior, gioca con linee morbide, pulite, immediate che con in tempo si sono spinte verso rotondità marcate. Un equilibrio perfetto in grado di bilanciare le colorazioni forti delle tonalità, in favore di arredi dall'aspetto modulare e geometrico con un'apertura verso i mobili nordici. Un insieme dall'aspetto funzionale, leggero e del tutto moderno. Anche i materiali utilizzati sono rappresentativi della sperimentazione tipica di questa decade, con una predilezione particolare per la plastica e il metallo.

Passando per la morbidezza avvolgente del legno fino ai velluti più soffici e morbidi, senza dimenticare la pelle, la gommapiuma e il vinile: vere novità del periodo. Fino alla rivisitazione dei rivestimenti più classici quali linoleum e piastrelle. Se si parla di arredo anni '70 non si può non citare il film "Arancia Meccanica" di Stanley Kubrick che riesce a rappresentare la fusione perfetta tra colore, design e modernità. Senza dimenticare gli arredi più noti e ancora oggi tanto amati come la lampada Atollo, disegnata per Oluce da Vico Magistretti, oppure Eclisse di Artemide dello stesso autore. L'iconica Ball Chair, progettata da Eero Arnio oppure la poltrona Fiocco per Busnelli, passando per il carrello contenitore Boby di Joe Colombo e l'intramontabile caraffa termica EM77 ideata da Erik Magnussen per Stelton. Senza dimenticare la sedia Tulip, progettata dal designer finlandese Eero Saarinen.

Arredare in stile anni '70: consigli e strategie

Un arredo di grandissima attualità per questo sarà facile ricreare le stesse atmosfere, preferendo i colori più caldi e accesi per le zone più conviviali quali salotto e cucina. Alternando supporti e materiali come plastica, metallo e legno per tavoli, sedie e scaffalature. Deputando al velluto e ai tessuto morbidi e un po' pelosi il compito di creare un mood avvolgente e rilassante, inserendo divani, pouf, sedie, tappeti e tanti cuscini. Con un occhio di riguardo per l'immancabile zona bar e l'area musica, con tanto di mobile giradischi e TV d'epoca.

Luci e lampade dovranno seguire lo stile dell'arredo, affascinando con le loro forme uniche e spaziali. La zona notte e l'area bagno potranno avvalersi di tonalità meno impattanti, ma sempre in stile 70’s grazie all'utilizzo di carte da parati con decori optical o pattern immediati. Anche in questo caso il tessile dovrà risultare morbido e avvolgente, scaldando la stanza con tocchi di luce grazie all'impiego di elementi decorativi in plastica e in ottone.