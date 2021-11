Feng Shui: le regole per arredare casa a 60 anni

Con i suoi quasi 5.000 anni di storia, la disciplina orientale del Feng Shui sembra non temere rivali in fatto di arredamento e stile. Una pratica sicuramente antica ma ancora molto attuale, grazie alla combinazione di forme lineari e colori naturali, per uno spazio domestico equilibrato e bilanciato. La tecnica di arredo affonda le radici nella fusione armonica tra indoor e outdoor, dove paesaggi, natura e colori vengono interpretati e collocati all'interno delle aree domestiche.

Con un unico obiettivo: creare un equilibrio tra forma e spazio in grado di poter vivere in una casa pulita, ordinata, senza eccessi ma estremamente confortevole. Un arredo mirato a creare energia positiva che possa avvolgere sia la casa stessa che, principalmente, i suoi abitanti: il tutto per una buona armonia domestica. Una tecnica che richiede cura e attenzione, ma anche pazienza e osservazione: ingredienti perfetti per gli over 60, sempre molto attenti a ciò che li circonda.

Feng Shui, di cosa si tratta

"Feng Shui" è un termine di origine cinese e significa letteralmente "vento e acqua". Rappresenta una filosofia millenaria in grado di combinare e reinterpretare l'energia vitale, nota come "Chi" o "Qi", e presente in tutto ciò che ci circonda.

L'obiettivo è quello di osservare la natura e lo spazio esterno, per poi trasferirne l'essenza all’interno dell'area domestica attraverso oggetti, arredi, forme e colori. Una disposizione di accessori - ma anche luoghi e stanze - che svolge un ruolo fondamentale perché influisce sull'energia stessa della casa e, ovviamente, sui suoi abitanti. Il Feng Shui trova applicazione proprio nel bilanciare spazi e forme, colori e disposizioni, per una dimora accogliente ed energeticamente positiva. Dove l'uomo stesso diventi parte di un insieme equilibrato e rispettoso.

La tecnica millenaria richiede attenzione e spirito di osservazione, ingredienti necessari che i senior ben conoscono e spesso utilizzano nel quotidiano. La casa assume le sembianze di un contenitore dove mixare tutti gli ingredienti in grado di rappresentare l'animo e le scelte di chi vi dimora. Secondo il Feng Shui, ogni cosa è pervasa da una forza vitale - il Chi (o Qi). Quest'ultima è costituita da due elementi indissolubili: yin e yang, le due forze opposte inseparabili, base della credenza taoista. Secondo quest'ultima, porre in equilibrio i due elementi garantisce un flusso positivo di Chi. E il Feng Shui si occupa proprio di questo, con una precisa serie di regole fondamentali.

Arredare con il Feng Shui, le regole

I senior che vogliono arredare casa con il Feng Shui devono seguire alcune regole importanti, partendo dal concetto dicomando, in abbinamento alla vulnerabilità personale. Ovvero stabilendo un'area di gestione dell'energia all'interno delle stanze principali, solitamente identificabile nell'angolo opposto alla porta, dove andrà collocata una scrivania, un divano o un letto così da diminuire la propria vulnerabilità.

Il concetto della Bagua

Per cominciare ad arredare casa con il Feng Shui, è innanzitutto necessario apprendere il concetto di Bagua. Rrappresentata da otto trigrammi, è una mappa geometrica divisa in otto zone dedicate alle attività e dinamiche del quotidiano, quali famiglia, creatività, fortuna, conoscenza, relazioni, successo, ricchezza e salute.

Ognuna di queste sezioni - o Gua - corrisponde a un numero e un punto cardinale, seguite da un trigramma, dove è presente una particolare combinazione di linee yin (femminili e spezzate) e yang (maschile e solide). Dalla combinazione dei vari trigrammi si giunge ai cinque elementi naturali - fuoco, terra, metallo, acqua e legno - con al centro della mappa il Tao, ovvero l'equilibrio tra tutte le forme e gli elementi, per l'armonia e la salute personale.



Ma quale è l'utilizzo della Bagua? Questa mappa va collocata al centro dello spazio domestico, posizionando la Gua dell'acqua in corrispondenza della porta d'ingresso. La mappa è solitamente di formato ottagonale - ma è disponibile anche come quadrato - ed suddivisa in nove aree specifiche: partendo dall'alto a sinistra con ricchezza/prosperità, seguite da fama/reputazione e amore/matrimonio, per poi scendere verso il basso con creatività/bambini, rapporti sociali, carriera, conoscenza e risalendo verso l'inizio con famiglia. Al centro si trova il simbolo del Tao e dell'energia costituita da tutti questi fattori, associati agli elementi naturali.

I colori del Feng Shui

Determinata la mappa dei propri ambienti con la Bagua, fondamentale nel Feng Shui è la scelta dei. Le tonalità e le cromie andranno combinate nel modo giusto, utilizzando quelle più vivaci per le aree creative e di lavoro, mentre quelle più rilassanti per le zone dedicate al riposo e alla meditazione. Ma quali tinte scegliere?

Giallo e arancione : perfetti per il soggiorno quale centro energetico della casa;

: perfetti per il soggiorno quale centro energetico della casa; Rosso e rosa : anche il rosso è utile per gli spaz di vita della casa, tuttavia andrà relegato ai dettagli, così da aumentare l'energia senza sopraffarla, oppure sostituendolo con un rosa più rilassante;

: anche il rosso è utile per gli spaz di vita della casa, tuttavia andrà relegato ai dettagli, così da aumentare l'energia senza sopraffarla, oppure sostituendolo con un rosa più rilassante; Verde: insieme a tonalità d'ispirazione naturale, è ideale per la zona bambini, per simboleggiare la loro crescita;

insieme a tonalità d'ispirazione naturale, è ideale per la zona bambini, per simboleggiare la loro crescita; Blu : insieme alle sue sfumature, è il colore perfetto per la calma e il relax. È ideale quindi per l'area dedicata al bagno o alla camera da letto, seguito dal viola, che va gestito sapientemente solo per un piccolo bagno o l'interno di una cabina armadio o di un armadio stesso;

: insieme alle sue sfumature, è il colore perfetto per la calma e il relax. È ideale quindi per l'area dedicata al bagno o alla camera da letto, seguito dal viola, che va gestito sapientemente solo per un piccolo bagno o l'interno di una cabina armadio o di un armadio stesso; Beige, grigio, bianco e argento : in aggiunta a tutti gli altri toni neutrali, hanno il compito di creare equilibrio stabilendo un legame con gli altri colori;

: in aggiunta a tutti gli altri toni neutrali, hanno il compito di creare equilibrio stabilendo un legame con gli altri colori; Nero: può trovare spazio energetico in piccoli dettagli, ma solo ad altezza occhi: l'esempio è quello di un divano all'interno di un contesto chiarissimo.

Luci, forme e spazi

Il Feng Shui impone anche una certa attenzione a luci, forme e spazi. Nel dettaglio, la disciplina orientale prevede: