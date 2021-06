Arredare casa: stile shabby chic e bagno ergonomico per i senior

Lo stile shabby chic è tra i mood di arredo più longevi, tanto da affascinare più di una generazione: con quel look un po’ finto usurato e un po’ invecchiato, riesce a caratterizzare il design di ogni ambiente domestico. Bagno compreso, che ne guadagna in fatto di stile e di eleganza, in particolare per chi ama le atmosfere romantiche e bucoliche tipiche delle case di campagna inglesi. Con i suoi colori leggeri spesso decapati, lo stile shabby chic contribuisce a illuminare gli ambienti, donando una sensazione di maggiore spazio e ampiezza.

Del resto il significato di questa tendenza è racchiuso in una delle parole che lo compongono: ovvero "shabby", che significa usurato dal tempo, trasandato, ma solo in apparenza. Lo stile è elegante ma anche glamour, riporta alla memoria la bellezza dell'arredo vittoriano ma tradotto in chiave moderna.

Sicuramente un design che piace a tutti, in particolare alla categoria senior, affascinata dalla possibilità di rivisitare il look della propria dimora seguendo questa corrente. Magari armeggiando personalmente con pitture, pennelli, fondi e carta vetrata, illuminando ogni stanza della casa. Incluso il bagno, coniugando arredi in stile shabby chic con sanitari ed elementi ergonomici, sicuramente più comodi e funzionali.

Fai da te shabby chic per una casa luminosa

La passione per il fai da te e per i mercatini spesso si traduce in progetti realizzati personalmente, dove lo stile shabby chic impera. Molto amato dalla categoria senior, è l’ideale per ridare lustro e rinnovare il look di una casa, magari appesantita da mobili e tessuti dai toni scuri. Il bianco caratterizza questo stile, con tutte le tonalità più chiare impreziosite da tocchi sapienti di decapatura, con quel gusto un po’ nordico e un po’ inglese.

La tecnica è semplice: il mobile, di recupero o vecchio, viene smontato e sapientemente carteggiato, così da eliminare patine e residui di vernice. Viene poi ripulito con un panno di cotone e ripassato con alcune mani di pittura di fondo, nota anche come primer, e spesso contenente una parte di gesso. Si lascia asciugare e si stende una mano uniforme di colore più scuro lungo tutta la superficie del mobile, ad esempio un blu polvere.

Dopo 24 ore di asciugatura, si passano alcune parti del mobile con la cera: ad esempio bordi, zone in rilievo e angoli. Dopo trenta minuti si dipinge tutto di bianco e si lascia asciugare perfettamente, per poi ripassare il mobile con una carteggiatura mirata. Le zone trattare con cera metteranno in evidenza il colore scuro, per un effetto decapato molto elegante.

Bagno ergonomico per senior, di cosa si tratta

Lo stile shabby si avvale non solo di mobili, ma anche di accessori, oltre che di tessili dai colori chiari, dalle tonalità polverose e dal gusto retro. L’ideale per trasformare il look anche di un bagno dalle superfici anonime, ma con sanitari e mobili ergonomici o funzionali: un’esigenza di supporto molto utile per muoversi agilmente anche all’interno di uno spazio ristretto. Una buona progettazione degli spazi potrà aiutare nella destinazione dei sanitari, in particolare se la metratura risulta contenuta. Le distanze tra lavabo, sanitari e doccia devono rispettare le esigenze di chi vi abita, così da offrire la possibilità di un movimento comodo e senza pericoli.

In alcuni casi la presenza di sgabelli e maniglie potrebbe supportare l’ospite nelle dinamiche quotidiane, come l’inserimento di una porta a scomparsa, in grado di occupare pochissimo spazio. Appoggi necessari ma che possono migliorare il loro aspetto, grazie all’impiego di asciugamani e tessili in puro stile shabby. Uno stile da estendere anche alle pareti con una pittura leggera effetto decapato, oppure grazie alla realizzazione di tendine e paralumi dal gusto inglese. Il tutto impreziosito da accessori, saponette e profumi dall'aspetto romantico ma mai banale.