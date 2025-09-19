Bagnoschiuma, quali sono quelli che non lavano via l’abbronzatura

Al rientro dalle vacanze il desiderio più grande è quello di voler mantenere la tintarella più a lungo possibile È inevitabile col tempo assistere allo sbiadimento del colorito che abbiamo faticato tanto ad ottenere con l’esposizione al sole al mare e in città.

Ci sono però delle formulazioni di bagnoschiuma che aiutano a mantenere l’abbronzatura, più a lungo in modo da goderne anche con l’arrivo dell’autunno. Sono formulazioni studiate accuratamente che non lavano via la tintarella. Alla base hanno dei principi attivi lenitivi dalla potente azione idratante. Se da una parte consentono di non sbiadire l’abbronzatura dall’altra contrastano la desquamazione e la secchezza tipica post tintarella.

Il segreto di questi prodotti che agiscono efficacemente per far durare il colorito abbronzato sta in tensioattivi delicati e poco schiumogeni. Sono tollerati dalla pelle e testati accuratamente dal punto di vista dermatologico. Si combinano ad estratti naturali come camomilla, olio di calendula, aloe vera che nutrono in profondità l’epidermide e contribuiscono a rigenerarla.

Basta una piccola quantità di questi prodotti per avere un risultato soddisfacente. Il consiglio dei dermatologi è quello di non usare una temperatura eccessivamente calda perché contribuisce a seccare la pelle e quindi a sbiadirla più velocemente. Alla fine del bagno o della doccia è sufficiente tamponare la pelle con l’asciugamano senza sfregarla con troppa energia.

Ecco cinque bagnoschiuma che non possono mancare nel beauty case autunnale per non lavare via la tintarella.

Bilboa Doccia Oil Carotissima

A base di ingredienti naturali come Aloe vera. Dall’effetto delicato questo Doccia Oil è arricchito di Beta-Carotene che aiuta a mantenere un'abbronzatura intensa e duratura. La sua formula nutre in profondità rendendo la pelle morbida e vellutata al tatto.

Bottega Verde SOL Estratti Anguria Bagnodoccia Doposole

Un bagnodoccia che lascia la pelle setosa e profumata. Formulato con estratto di anguria, aloe vera combinate alla carota. Dall’effetto rigenerante consente di non lavare via l’abbronzatura.

Olio Doccia Riparazione di Yves Rocher France

Quest’olio doccia è sapientemente arricchito con burro di Karité bio e Calendula bio. Aiuta a detergere delicatamente la pelle prevenendo la secchezza cutanea e aiutando a mantenere l’abbronzatura più lungo. La sua formulazione risulta delicata. Contribuisce ad alleviare la sensazione della pelle che tira donando un sollievo benefico.

L'Erbolario Bagnodoccia Doposole

Questo bagnodoccia ha alla base detergenti ricavati dal Cocco e dall’Avena. Non produce molta schiuma e quindi risulta molto delicato anche per le pelli sensibili.

Contiene inoltre estratti naturali di Mallo di Noce e Carota che, combinati a un complesso attivatore di abbronzatura, la sanno esaltare e prolungare.

Nivea Olio Doccia Nutrimento Intenso

Una vera coccola per la pelle. A base di oli naturali. Idrata a fondo la pelle lasciandola morbida e vellutata. Una formula brevettata per non lavare via la tintarella.