Borse estate 2023: i migliori modelli per over 60

Ascolta ora: "Borse estate 2023: i migliori modelli per over 60"

Le borse non sono mai troppe, protagoniste del guardaroba femminile in tutte le stagioni dell’anno e a tutte le età. I mesi più caldi, in particolare, sono l’occasione perfetta per sfoggiare outfit colorati e abbinare accessori originali.

Dalle pratiche shopping bags alle borse a tracolla, dai secchielli ai modelli più glamour, le borse di tendenza nell’estate 2023 si declinano in una lunga serie di varianti, andando incontro alle preferenze più disparate. La scelta del modello deve certamente tenere conto del momento della giornata e dell’occasione, optando per una borsa a spalla o comunque capiente durante il giorno e sfoggiando il design clutch e le tipologie più piccole da portare a mano durante gli eventi, gli aperitivi e le serate speciali.

Borse di paglia, evergreen in estate

La borsa estiva per eccellenza è senza dubbio il modello realizzato in paglia, un evergreen che si adatta a qualsiasi look e valorizza anche un outfit molto essenziale. Che sia a spalla o a mano, la borsa di paglia è sempre facile da portare ed è possibile optare per una versione basic, linare e monocromo, oppure sceglierla con manici colorati o inserti di altri materiali, trasformando la borsa in un accessorio glamour.

Borse tapestry, un must del 2023

Uno dei principali trend per l’estate 2023 è la tapestry bag, la borsa ricca di decorazioni e colori che richiamano gli arazzi e i tessuti più esotici. Anche in questo caso, scegliere un modello tapestry permette di creare accostamenti insoliti senza mai correre il rischio di banalizzare un look, puntando su eleganza e raffinatezza.

Borse a rete, pratiche e intramontabili

Una borsa a rete non dovrebbe mai mancare nel guardaroba estivo. Realizzata con materiali leggeri ma resistenti, queste borse coniugano praticità e stile in modo ottimale. È possibile utilizzarle in spiaggia, per trasportare teli mare, riviste e altri oggetti ma nulla vieta di scegliere un modello più sofisticato da portare in città e in svariate occasioni.

Molte borse a rete, infatti, sono dotate di fodera interna e di manici realizzati con materiali differenti. Valore aggiunto è anche la disponibilità di dimensioni e colori differenti, dal classico neutro alle tinte più accese. Uno dei colori di tendenza del 2023 è il denim, da declinare nelle sue infinite varianti che spaziano dal blu scuro all’azzurro chiaro, fino alle numerose tonalità pastello intermedie.

Borse a tracolla con catena

Dai bauletti alle clutches, le borse a tracolla con catena sono sempre sinonimo di stile ed eleganza. La possibilità di portarle a tracolla, inoltre, rende questi modelli particolarmente comodi e pratici, ma da non sottovalutare è anche l’opportunità di trasformarli in pochette perfette per ogni evento.

Per l’estate 2023 sono di tendenza anche le borse con catena bold, dotate di una catena di dimensioni maggiori rispetto allo standard e caratterizzate da anelli più grandi. Oltre alle catene nelle tonalità oro e argento, infine, esistono varianti realizzate con altri materiali più leggeri e colorati. Chi ama le sfumature sgargianti, ad esempio, può optare per una catena fluo perfetta per le giornate estive.