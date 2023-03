Bucato, vetri e pavimenti: le maxi-offerte Omino Bianco, Vetril e Swiffer

La pulizia della casa è una sfida a cui prima o poi bisognerà fare fronte. In alcuni casi più che in altri servirà il supporto di prodotti davvero efficaci, che rendano il lavoro più agevole, ma che soprattutto assicurino un ottimo risultato finale. Parliamo ad esempio della pulizia dei vetri, ma non sono da dimenticare anche altri due punti "critici" come l'igiene dei pavimenti o il lavaggio del bucato.

Dai prodotti per la pulizia dei pavimenti agli articoli per far splendere i vetri, fino a quelli utili per assicurare un bucato igienizzato e profumato, diverse sono le opzioni sul mercato. Grazie alle offerte presenti su Amazon è possibile riuscire a risparmiare qualcosa, così da rendere queste spese periodiche un po' meno impattanti sul bilancio familiare. Il tutto assicurandosi prodotti di qualità.

Omino Bianco Color+ Lavatrice liquido, il salva colori per il bucato

Quando si fa il bucato, anche nel caso del lavaggio in lavatrice, c'è sempre un po' di timore per quanto riguarda certi capi. La formula di Omino Bianco Color+ per lavatrice è specifica per capi colorati e assicura un lavaggio efficace già a 30 gradi. Non solo, utilizza anche una speciale tecnologia "Salva e Cattura" per evitare il trasferimento dei colori. Disponibile in offerta acquistando la speciale confezione da tre flaconi.

Scopri l'offerta Amazon.

WCNet Fosse Biologiche, capsule idrosolubili per evitare cattivi odori e ingorghi

Quando le fosse biologiche rappresentano una necessità, tenerle in ordine e igienizzarle a dovere è un obbligo difficile da aggirare. Un buon modo per assicurare la manutenzione ordinaria ed evitare che ingorghi e cattivi odori possano ripercuotersi sulla casa è quello di utilizzare delle capsule idrosolubili. Come ad esempio WCNet Fosse Biologiche, acquistabili a prezzi scontati con un'offerta presente su Amazon, in confezioni da 20 caps.

Scopri l'offerta Amazon.

Omino Bianco Additivo Igienizzante Lavatrice contro i cattivi odori del bucato

Se l'obiettivo è invece quello di prendersi cura del bucato, assicurandone anche l'igiene, una possibilità arriva da Omino Bianco Additivo Igienizzante. Grazie all’innovativa tecnologia Deo+, che neutralizza i cattivi odori, aggiunto al lavaggio permette di ottenere il massimo per bianchi e colorati. Grazie all'offerta presente su Amazon si potranno acquistare 4 flaconi a un prezzo davvero conveniente.

Scopri l'offerta Amazon.

Omino Bianco Detersivo Igienizzante Lavatrice, l'importanza dell'antibatterico

Quando si parla di bucato, togliere le macchie non basta. Rimuovere e igienizzare i capi, soprattutto dei più piccoli, è fondamentale. Omino Bianco Detersivo Igienizzante agisce non soltanto contrastando i cattivi odori, ma eliminando anche germi e batteri. Possibile risparmiare approfittando degli sconti presenti su Amazon per l'acquisto di tre flaconi (per un totale di 90 lavaggi).

Scopri l'offerta su Amazon.

Omino Bianco Detersivo Lavatrice in polvere, per l'igiene dei capi bianchi

Proteggere i capi bianchi, renderli più splendenti e allo stesso tempo igienizzarli non è soltanto prerogativa dei prodotti liquidi. Come dimostra Omino Bianco Detersivo Lavatrice in polvere, che unisce all'azione degli agenti sbiancanti anche l'igienizzante contro germi e batteri. Su Amazon sarà possibile risparmiare un po' grazie all'offerta dedicata.

Scopri l'offerta su Amazon.

BiOHY, detersivo per pavimenti per robot da pulizia, 100% naturale ed efficace

Una formula 100% naturale e vegana. Questo il tratto principale di BiOHY, detersivo per pavimenti per robot da pulizia, che agisce in maniera efficace nella pulizia delle superfici senza però trascurare il rispetto dell'ambiente. Controllando su Amazon è possibile acquistare questo prodotto a prezzi scontati.

Scopri l'offerta su Amazon.

Vetril Spray, detergente per vetri splendenti e senza aloni

Sgrassare e pulire a fondo i vetri senza lasciare aloni non è una sfida impossibile. Pronto a dimostrarlo è Vetril Spray detergente per vetri, dalla formula combinata con ammoniaca, il cui utilizzo è reso ancora più semplice dal pratico nebulizzatore. Utilizzando uno speciale coupon sarà possibile acquistarlo su Amazon a un prezzo scontato.

Scopri l'offerta su Amazon.

Swiffer Wet Jet, scopa spray per pulire i pavimenti in modo semplice e veloce

Rimuovere la polvere e lavare i pavimenti in un'unica passata. Swiffer Wet Jet è una scopa spray che promette un notevole risparmio di tempo nella pulizia più frequente della casa, permettendo inoltre di pulire le superfici in maniera più approfondita rispetto alla classica scopa. Su Amazon può essere acquistata a prezzo scontato.

Scopri l'offerta su Amazon.

Swiffer Wet Jet, set di 2 ricariche per rimanere mai senza

Per un pieno utilizzo della scopa spray Swiffer Wet Jet è consigliato di non rimanere mai senza il liquido per la pulizia dei pavimenti, che permetterà di rimuovere dalle superfici macchie e incrostazioni. Particolarmente comodo e conveniente il set di 2 ricariche, disponibile in offerta su Amazon.

Scopri l'offerta su Amazon.



