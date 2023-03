Offerte Rowenta: elettrodomestici imperdibili per la casa

I piccoli elettrodomestici aiutano moltissimo nella gestione delle faccende domestiche. A volte si tratta di apparecchi che facilitano le attività in cucina, altre volte le necessità di pulizia e ordine in casa. Ci sono dei marchi che da molto tempo sono diventati dei punti di riferimento per il settore degli apparecchi per la casa, ormai simbolo della garanzia per un lavoro domestico ben fatto: uno di questi marchi è sicuramente Rowenta.

Ma come fare a scegliere quale elettrodomestico faccia al caso proprio, considerando che questi prodotti hanno talvolta un costo non indifferente? Con le offerte Amazon è tutto più facile: si prendono in considerazione le caratteristiche dell’elettrodomestico e si approfitta di interessanti sconti.

Stirare è più facile, con il ferro giusto

Il ferro da stiro è un oggetto fondamentale in ogni casa, perché consente di apparire sempre in ordine, con i vestiti senza grinze, oltre naturalmente a migliorare l’aspetto della biancheria fresca di bucato.

I ferri da stiro Rowenta in promozione sono dotati di caldaia a vapore: sono pertanto molto facili da utilizzare e si adattano alle diverse stoffe e tessuti da sistemare. Possiedono inoltre una funzionalità eco-intelligente, che permette un notevole risparmio energetico. E sono silenziosi, il che non guasta mai, soprattutto per chi non ama troppe fonti di disturbo durante le faccende domestiche. Su Amazon è possibile trovare in sconto:

Aspirare e pulire i pavimenti senza spendere troppo

Aspirare e lavare i pavimenti è probabilmente uno dei “mestieri di casa” più noiosi e difficili. Lo sporco si può annidare ovunque e in ogni stagione c'è una sfida diversa: in estate le finestre aperte portano nell’abitazione lo sporco esterno, mentre in inverno ci pensa la peluria di maglioni e coperte a rendere il pavimento poco igienico. Ma ci sono tanti robot, tra aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta in promozione, tutti sono al passo con i tempi, tanto da assicurare sia risparmio energetico che sostenibilità:

Una bistecchiera multiuso in promozione

La bistecchiera elettrica con piani rimovibili Rowenta Optigrill non è ideale solo per le bistecche: può cucinare hamburger, salsicce, pollo, pesce, scaldare panini e grigliare verdure. Si utilizza in modo semplice e veloce, grazie a un indicatore di cottura con una spia led che cambia colore e un sensore automatico che tegola tempo e temperatura. E i grassi vengono eliminati in cottura. In più è anche facile da pulire, perché appunto i piani sono rimovibili e si possono lavare anche in lavastoviglie.

