Caldo, combatterlo con i rimedi naturali per gli over 60

L'estate porta con sé il bel tempo ma anche un generale rialzo delle temperature. In alcuni casi, ormai sempre più frequenti, il caldo si fa sentire in maniera particolare ed è necessario affidarsi a diverse soluzioni per affrontarlo. Tra queste trovano posto anche i rimedi naturali.

Soluzioni rese necessarie anche dal perdurare di temperature elevate, prossime o persino superiori ai 40 gradi, nonché di tassi di umidità capaci di incidere sul livello di caldo percepito. A risultare tra i soggetti più a rischio i bambini, gli over 60 e i malati affetti da patologie cardiache e respiratorie, soprattutto se croniche.

Non soltanto il rischio disidratazione o colpo di calore quindi, ma anche i possibili effetti a carico del sistema cardiovascolare. Da evidenziare le ripercussioni sulla pressione del sangue: si potrebbero rendere necessari, per opposti motivi, alcuni aggiustamenti per quanto riguarda le terapie contro ipertensione o ipotensione.

Caldo, rimedi naturali

A differenza ad esempio dei malanni invernali, contro il caldo le soluzioni migliori tendono a ricondurre alla sfera dell'alimentazione e delle buone pratiche. Ecco quindi quali sono le principali indicazioni per quanto riguarda il mangiare sano e la vita di ogni giorno.

Alimentazione

Il primo passo per un'alimentazione anti-caldo è quello di seguire una corretta idratazione. Nelle giornate di maggiore calore bere almeno 2 litri d'acqua, quota che può essere raggiunta anche attraverso il consumo di frutta e verdura.

Proprio il consumo di frutta e verdura è la chiave principale per combattere il caldo. Mangiarne di stagione permette di fare il pieno di vitamine e sali minerali molto efficaci contro le ondate di calore. Più in generale sono consigliati pasti leggeri, in modo particolare per quanto riguarda la cena, oltre a limitare fortemente il ricorso alle bevande alcoliche e ai cibi fritti/grassi.

Altri consigli utili contro il caldo

Per quanto riguardagli altri consigli utili per combattere il caldo partiamo dall'abbigliamento. La raccomandazione in questo caso è quella indossare vestiti realizzati con tessuti leggeri e che permettano alla pelle di respirare in maniera naturale. Lino e cotone sono alcuni esempi, mentre sarebbe preferibile evitare i materiali sintetici. Preferire inoltre i colori molto chiari, cercando di evitare invece il nero e le tonalità più scure.

Altro consiglio è quello di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, indicativamente tra le 10-11 e le 16, meglio ancora prevedendo un'uscita pomeridiana dopo le 19. Allo stesso modo sarebbe meglio non aprire le finestre fino al tramonto e deputare la sera, o comunque le ore più fresche, per il ricambio dell'aria in casa. Ricordarsi inoltre, qualora si fosse costretti a uscire negli orari sconsigliati, di coprire la testa.

Eccoci infine a uno dei temi più spinosi di tutti, l'automobile. Capita in alcuni casi di dover lasciare l'auto parcheggiata al sole, anche per diverse ore, andando poi a riprenderla per uscire. La temperatura interna all'abitacolo sarà chiaramente elevata e andrà raffreddata prima di entrare e non durante la guida. Lascia aperti finestrini e sportelli per qualche minuto, così da riequilibrare il caldo interno con l'esterno; solo dopo azionare l'aria condizionata eventualmente presente.