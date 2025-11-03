Camicia a quadri come indossarla: 4 look da "boscaiola" che amano tutte

La camicia a quadri "stile boscaiola" è la tendenza più cool dell’autunno 2025.

È un capo basic che ha conosciuto i tempi d’oro negli anni Novanta durante il periodo grunge. È una vera e propria icona dello street style. I primi ad indossare questo capo però furono i boscaioli della Pennsylvania, intorno alla metà dell'Ottocento.

Ad ideare questa tipologia camicia fu John Rich, il fondatore del brand Woolrich che decise di utilizzare come tessuto la flanella in quanto come tessuto consentiva a questo capo di essere non solo versatile ma anche caldo per un vero e proprio outfit outdoor. È spesso associata ad un look maschile americano.

A valorizzarla è stato negli anni Novanta il genere musicale grunge a partire da Kurt Cobain che la sfoggiava sul palco nei suoi concerti con gli storici Nirvana. e molto amata anche nella cultura skate. Oggi questo capo è diventato protagonista delle sfilate di moda femminile. La camicia a quadri da boscaiola consente di realizzare look stratificati. Può essere indossata sia come camicia che come giacca sotto a top e t- shirt.

Può anche essere sfoggiata sulle spalle come mantella o annodata in vita. Le colorazioni e le sue declinazioni sono variegate e la rendono adatta per outfit sia mattutini che serali.

Scopriamo quali sono i 4 look da boscaiola più amati dalle fashioniste e facili da imitare.

Con i jeans skinny e gli stivali aderenti

Questo modello di jeans aderisce come una seconda pelle valorizzando la silhouette e slanciando la figura. L’ideale è scegliere un denim scuro. La camicia da boscaiola da preferire è quella oversize che scende morbida e lunga lungo i fianchi. A completare il look una cintura in cuoio e stivali aderenti che arrivano fin sotto al ginocchio. Un outfit da boscaiola che si può sfoggiare in qualsiasi momento della giornata. Risulta pratico e confortevole.

Con i leggings e la t- shirt

Un look sportivo e casual in cui i leggins si confermano un capo passepartout per questo outfit la camicia da boscaiola deve essere rigorosamente oversize, portata sbottonata come se fosse una giacca in modo da far intravedere la t- short abbinata che può essere monocromatica o con stampa. Ai piedi sneakers da basket colorate.

Con la minigonna e gli anfibi

Per questo look meglio optare per un modello aderente e sfiancato da annodare in vita. La minigonna mette in risalto le gambe e dona un tocco sensuale e femminile. Da abbinare il tutto a degli stivaletti o anfibi. A completare l’outfit e a conferirgli un tocco di personalità dei collant che riprendono uno dei colori della camicia a quadri. Un look sbarazzino per donne grintose che amano osare a qualsiasi età.

Con pantalone ampio e gilet

Look sofisticato che fonde l’eleganza del pantalone ampio sartoriale alla

versatilità della camicia a quadri portata da dentro e abbinata ad un gilet smanicato. Ideale per l’ufficio e per le occasioni formali. Un look dal fascino androgino. Ai piedi si può potare per dei mocassini scamosciato o i texani.