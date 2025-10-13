Stivali aderenti, quali sono gli outfit più chic per l’autunno

Tra le tendenze in tema di scarpe per la stagione autunnale vi è il ritorno degli stivali aderenti.

Icone indiscutibili dello street style non possono mancare assolutamente per la loro versatilità e per la comodità con la quale si indossano. Si caratterizzano per il loro particolare gambale elegante, morbido che avvolge tutta la gamba estendendosi dalla caviglia sino al ginocchio.

Sono la calzatura adatta per controbilanciare i cappotti voluminosi e per aggiungere un tocco chic agli outfit della stagione dei primi freddi. Di pelle, scamosciati, in cuoio, in nappa, numerosi sono i materiali che li rendono unici. Le tonalità che troviamo per quest’anno spaziano da quelle più classiche come il nero e il marrone a quelle più originali come bordeaux o beige o animalier .

Sono adatti per l’outfit di ogni occasione, da quello formale per l’ufficio a quello speciale per una serata romantica Scopriamo quali sono i quattro outfit imperdibili per sfoggiare gli stivali aderenti in modo chic ed elegante.

Con i jeans skinny

Questo modello di jeans si abbina alla perfezione con lo stivale modello aderente perché si può mettere tranquillamente all’interno. Questo jeans slancia la silhouette e viene indossato come se fosse una seconda pelle. Abbinato ad un chiodo o blazer in pelle dona un tocco street style degno di nota da sfoggiare in qualsiasi occasione. Trasuda personalità ed è dedicato a donne grintose che amano osare.

Con l’abito midi in stampa floreale

Per un tocco vintage degno di nota l’ideale è optare per gli stivali aderenti in cuoio o nappa in colori come marrone o beige. Abbinati ad abitini midi con stampa floreale densa di colori vivaci che permettono di donare allegria e vitalità a questa stagione. Per un tocco boho chic degno di nota si al blazer scamosciato abbinato.

Con la longuette in pelle

Un abbinamento classico quello con la longuette in pelle e un cardigan che lascia intravedere una t- shirt con stampa. Un outfit che gioca con i contrasti di colore.

La longuette può essere di un colore leggermente più scuro o al contrario più chiaro dello stivale. Il dettaglio chic può essere lo spacco laterale della longuette che a ogni passo lascia intravedere lo stivale che aderisce perfettamente dalla caviglia sino al ginocchio.

Con la mini gonna