Capelli, le acconciature più eleganti per le donne over 60

Capelli corti, cortissimi o lunghi. A ciascuno la sua scelta. Se in passato si credeva generalmente che una donna dopo i 60 anni dovesse farsi tagliare la chioma non oltre una certa lunghezza, adesso non è più così. Anche le star internazionali sfoggiano capigliature di tutti i tipi, di tutti i colori, bianco e grigio compresi. Ognuno dunque può sentirsi libero di scegliere il taglio che preferisce, sapendo però che ciascuno di questi ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Per quanto concerne le acconciature, i tagli corti o cortissimi spesso non hanno bisogno di aggiunte per conferire a chi li porta un’aria sofisticata ed elegante. Chi ama le lunghezze invece, le pettinature raccolte sono una buona opzione per essere in ordine.

Ecco quindi alcune idee da provare.

Il taglio medio corto

In questo caso eleganza e semplicità vanno a braccetto. Il taglio medio corto, con i capelli quindi che arrivano un paio di centimetri sotto le orecchie, permette di essere in ordine in ogni occasione, non solo tutti i giorni ma anche in occasione di eventi particolari, come matrimoni o battesimi dove basta aggiungere un dettaglio prezioso, come un paio di orecchini, per rendere il look ricercato. La chioma può essere morbida, leggermente ondulata, scalata in modo da riempire i vuoti e farla sembrare più folta, magari con colpi di luce qua e là.

Il taglio medio liscio

I capelli diritti sono una garanzia. Un’idea è farli arrivare al massimo all’altezza delle spalle e abbinarci un ciuffo che scali gradatamente da un lato oppure una frangia che ringiovanisce e valorizza gli occhi. Ci sono personaggi famosi che amano molto questo taglio. Una su tutti, l’attrice Diane Keaton.

Il taglio cortissimo

Un taglio molto corto, alla maschietto, dona in genere un’aria decisa e sbarazzina e quindi ringiovanisce. Vedasi, tra le star, l’attrice Jamie Lee Curtis che porta un taglio cortissimo e grigio. Viso e collo in questo saranno particolarmente in evidenza.

Il vantaggio inoltre è che questo look, peraltro molto pratico, dona un’aria affascinante ed elegante. Basterà poi abbinare i dettagli giusti per declinarlo a seconda delle circostanze: essendo un taglio minimal si può esagerare con forme e colori degli accessori.

I capelli lunghi

Il vantaggio dei capelli lunghi è la possibilità di pettinarli in maniera sempre diversa e di sbizzarrirsi con le acconciature. Ma bisogna fare attenzione perché la chioma deve essere curata, folta e luminosa. Con l’avanzare dell’età i capelli si indeboliscono, perdono lucentezza ed è per questo che hanno bisogno di una maggiore “manutenzione” rispetto agli anni giovanili. Ecco quindi tre acconciature da poter replicare: