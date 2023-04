Perle e oro giallo ma anche bigiotteria: i gioielli da indossare a 60 anni

I gioielli possono essere la croce e la delizia per molte donne. C’è sempre un monile giusto (o più di uno) da indossare in base alle differenti occasioni, a volte diventa quasi un tratto distintivo del proprio look, e questo è vero a tutte le età, in particolare per le donne mature e soprattutto per le senior, che nel tempo hanno sviluppato la capacità necessaria per mediare tra la moda, i tratti distintivi del volto e del corpo o i propri outfit, e lo stile che più si addice o piace a ognuna. Qui di seguito alcuni consigli sui gioielli che le over 60 possono scegliere.

Grandi orecchini per chi vuole osare

Il problema legato alla scelta degli orecchini è connesso in realtà alla grandezza e alla forma del volto e alla lunghezza dei capelli. Chi ha un volto “importante”, dai lineamenti scolpiti e i capelli lunghi, può anche decidere di non indossare affatto gli orecchini oppure optare per modelli discreti e preziosi, ma aderenti ai lobi. Per le donne che hanno un volto minuto e i capelli corti invece grandi orecchini vistosi appaiono un must. Che siano preziosi o bigiotteria poco importa, conta solo che siano grandissimi e possibilmente colorati.

Le perle sono sempre un tocco di classe

Le perle, tradizionali o colorate sono sempre intramontabili. Si possono indossare nel modo più semplice, un filo di perle con una scollatura castigata, o in modo sexy e ironico, avvolgendosi di molteplici spire perlate. Per questo non sono necessariamente adatte solo alle situazioni eleganti, ma si possono prestare a contesti maggiormente quotidiani.

Anelli con pietre sì ma molto vistosi

Molte donne over 60 si preoccupano per i segni del tempo sulle loro mani. In realtà non solo i segni del tempo sono fisiologici e quindi appartengono a tutte prima o poi, ma soprattutto oggi c’è la possibilità di ritardare l’azione delle rughe con creme e altri prodotti, o coprirle con il trucco. Per chi vuole valorizzare le proprie mani basta scegliere anelli vistosi, magari con grandi pietre e incastonature preziose e particolari. Si può anche pensare di esagerare e indossare più di un anello per mano, eventuale fede nuziale esclusa ovviamente.

L’oro giallo che non passa mai di moda

Oro sì oppure no? E che tipo di oro? Indipendentemente dalla lega - che va scelta in base alle proprie disponibilità economiche o eventuali allergie - l’oro giallo rappresenta un grande classico quando si parla di gioielli. Che lo si indossi in forma di collana o braccialetto, il risultato non cambia e soprattutto si tratta di un materiale assolutamente versatile con tantissimi outfit. Certo, forse non è un materiale d’utilizzo quotidiano, come potrebbero essere invece i monili in argento, ma per le uscite serali o qualche occasione speciale, anche le più refrattarie all’oro potrebbero valutare di tornare sui propri passi.