Città d’arte da scoprire in estate

Il mare e la montagna non solo le uniche mete da prendere in considerazione per le vacanze estive, che possono essere dedicate anche alla scoperta delle meravigliose città d’arte presenti su tutto il territorio italiano, da Nord a Sud isole comprese.

Avendo a disposizione un weekend, una settimana o un arco di tempo più lungo, organizzare un tour all’insegna della cultura è sempre una valida alternativa, visitando alcuni dei numerosi monumenti, complessi architettonici e archeologici che fanno dell’Italia una delle destinazioni preferite dai turisti di tutto il mondo.

Durante i mesi estivi, caratterizzati spesso da temperature elevate e dalla consueta afa che rende difficile ogni attività all’aperto, può diventare ancora più piacevole passeggiare tra le vie dopo il tramonto e ammirare le opere d’arte conservate nei celebri musei nazionali, anche approfittando delle aperture serali.

Roma

Roma può diventare rovente in estate, tuttavia le domeniche di luglio e soprattutto di agosto sono i giorni ideali per organizzare una visita nella città eterna. La Capitale, infatti, si svuota e si libera dal traffico accogliendo i turisti tra le splendide fontane, i monumenti e i complessi museali.

Alcune strutture come gli immensi Musei Vaticani, inoltre, nel periodo che va da maggio a fine ottobre per almeno un giorno a settimana sono visitabili anche in orario serale. Un’occasione perfetta per godersi il fresco ammirando i capolavori dei Grandi Maestri del passato.

Torino

Torino è una delle città d’arte più amate della penisola, caratterizzata da un vasto patrimonio storico e artistico composto da palazzi, piazze, edifici religiosi e civili. Chi visita il capoluogo piemontese non può non fare tappa al Museo Egizio, il più importante a livello mondiale dopo quello al Cairo. Un percorso lungo e articolato che, a luglio e agosto, può essere compiuto anche nelle ore serali.

Per rinfrescarsi all’aria aperta, inoltre, è possibile percorrere alcuni parchi e giardini locali come l’Orto Botanico, il Borgo medievale all’interno del Parco del Valentino e il Giardino della Principessa a Palazzo Madama.

Firenze

Firenze non è certo una delle città più fresche in estate, tuttavia può diventare una meta perfetta organizzando itinerari e tour lontano dalle alte temperature. Durante il giorno, ad esempio, è possibile visitare il Museo degli Uffizi e le Gallerie dell’Accademia, trovando riparo dal sole e ammirando le straordinarie opere d’arte.

La sera, invece, può essere l’occasione perfetta per partecipare a uno dei numerosi tour alla scoperta del volto misterioso di Firenze.

San Marino

Programmando un breve viaggio a San Marino è possibile unire la passione per l’arte e la cultura con la voglia di sole e mare. Situato a meno di dieci chilometri dalla riviera romagnola, infatti, questo microstato montuoso rappresenta una meta perfetta per chi desidera scoprire luoghi antichi e misteriosi senza rinunciare alla spiaggia.

Da alcuni punti panoramici del centro storico di San Marino si può ammirare il Mare Adriatico, ben visibile anche percorrendo il celebre Passo delle Streghe: con questo nome si definisce il percorso scolpito in pietra che conduce tra la prima e la seconda torre.

Trento

Trento, situata a circa 194 metri di altitudine sul livello del mare, offre numerosi spunti per organizzare un viaggio alla ricerca di testimonianze storiche e artistiche di rilievo. Il Castello del Buonconsiglio, ad esempio, è considerato il più importante complesso monumentale del Trentino-Alto Adige: è stata l’antica residenza dei Vescovi della città e si compone di diversi edifici, tra cui la Torre Aquila dove è conservato il ciclo pittorico dedicato ai “Mesi”, un capolavoro dell’arte tardo-medievale.