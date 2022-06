Viaggiare in auto comodi e in sicurezza. Le cose che non possono mancare

Viaggiare in totale sicurezza è una priorità assoluta, in particolare se si devono affrontare lunghi viaggi. Per questo, in automobile, non devono mancare una serie di attrezzi d'ordinanza e utili in caso di difficoltà. Ecco una selezione di prodotti indispendabili, dei veri e propri must have in grado di migliorare le lunghe tratte in auto, in particolare in previsione delle vacanze.

Kit di pronto soccorso per automobile

Un comodissimo kit in versione valigetta per il pronto soccorso da viaggio, tutto comodamente organizzato all'interno degli scomparti trasparenti dello stesso. Prodotto da Cartrend è un articolo di rilevante importanza per la salute personale e dei passeggeri, comprensivo di zip di chiusura utile per impedire alla polvere di penetrare. Il kit contiene 1 rotolo cerotto (5m x 2,50 cm), 1 confezione di 14 cerotti di varie dimensioni, 4 bende orlate, 1 compressa di garza sterile (40 cm x 60 cm) e 1 di garza sterile (60 cm x 80 cm), 2 confezioni di rete elastica 6,6 cm e 3 di rete elastica 8,8 cm. Contiene 1 coperta isotermica (160 cm x 210 cm), argentata/dorata, 6 tamponi sterili (10 cm x 10 cm), 2 bende triangolari, forbice, 4 guanti monouso, 2 salviette umidificate per la pulizia della pelle non ferita e illesa, oltre alle istruzioni pronto soccorso multilingue.

Sakura - Cavi di Avviamento Batteria Auto

Il set di Sakura è davvero importante a fronte di una batteria non più funzionante, i cavi di avviamento sono lunghi 3 metri, isolanti e con capacità 300 a. Comprensivi di pinze con polarità positiva e negativa e rispettive colorazioni, perfetti per automobili di medie dimensioni. Il kit è corrdato da una zip di chiusura, si può comodamente conservare nel baule, pronto per ogni evenienza.

Parasole per parabrezza anteriore

Un mast have del momento, perfetto per preservare la parte interna dell'automobile schermandola dai roventi raggi del sole. Il parasole è in materiale riflettente, dal formato rettangolare e sagomato, è spesso solo 2 millimetri e presenta un rivestimento in alluminio argentato. Dal design leggero si posiziona facilmente sul vetro e si piega rapidamente per lo stoccaggio all'interno del baule.

Caricabattere auto per cellulari

Con comodo adattatore il caricabatterie rapido per cellulari, tipologia Quick Charge 3.0 + 2.4A a doppia porta con cavo USB c 3ft. La tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 consente di ricaricare i dispositivi compatibili fino a 4 volte più velocemente del caricatore normale, con la possibilità di due accessi USB per una ricarica simultanea. La presenza di una luce Led consente l'individuazione al buio delle stesse, comodo, leggero e dal design immediato è un articolo che si può conservare facilmente in automobile, pronto per l'utilizzo.

Torcia Led professionale

Piccola, solida ma leggera la torcia Led della Lighting EVER consente un'alta luminosità di 140 lumen, regolabile tanto da illuminare fino a 150 metri di ditanza. È un articolo comodo da utilizzare, da riporre in tasca, nella borsa o all'interno dello scompartimento dell'automobile. Impermeabile, antiscivolo, funziona con 3 pile AAA, comprese nella confezione.

Set accessori per l'automobile

La valigetta-kit di accessori Black+Decker è un articolo indispensabile per risolvere le problematiche dell'automobile. La valigetta include l'innovativo sistema Easy Grip Flip con una ricca strumentazione, un vero supporto in caso di necessità. Il kit comprende chiavi a bussola, elementi per forare e avvitare, punte di vario formato, chiavi a brugola, pinze e molto altro. Il tutto si avvolge facilmente risultando compatto, in modo da riporlo comodamente nel baule per un rapido utilizzo.