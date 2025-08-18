Colore capelli, le tonalità da scegliere di tendenza in autunno 2025

Tinte morbide e colori caldi, rassicuranti e naturali: sarà questa la tendenza più evidente per le colorazioni dei capelli nell’autunno 2025. Anche se non mancherà qualche piccola, grande stravaganza anche per le over 50, ovvero alcuni piccoli vezzi estetici che contribuiscono a far apparire senza età. Sostanzialmente le hairstylist e gli hairstylist si concentreranno nella stagione autunnale sulle sfumature, su radici apparentemente con la ricrescita, su contrasti: nulla è lasciato al caso, forse ci perderanno un po’ i loro affari, per via della manutenzione minimale richiesta, ma i look delle donne ne guadagneranno in eleganza.

Per i capelli biondi

Si parla sempre più dell’avvento, tra le tendenze per i capelli, di una sfumatura cenere che sia di confine tra il biondo scuro e il castano chiaro (qualcuno la chiama smokey bronze). Si tratta di un colore abbastanza imprecisabile - perfino nel nome, perché ce ne sono diversi per descriverlo - ma il cui scopo è apparire quanto più naturali possibili, perché è come multistratificato. E presenta un grosso vantaggio: non richiede una grande manutenzione, per cui è dedicato alle donne che tra lavoro e impegni possono trascorrere poco tempo dal parrucchiere o dalla parrucchiera. In generale comunque, diverse sfumature di biondo scuro la faranno da padrone nell’autunno 2025: sarà un lungo autunno caldo tra fili dorati e bronzei insomma.

Per i capelli castani

Le senior castane non potranno proprio ignorarlo: dato che il Mocha Mousse è il colore Pantone per l’anno 2025, questa nuance si sta facendo ampia strada tra le tinture per capelli della prossima stagione, proprio in nome di quella naturalità a tutti i costi. La naturalità dei castani sembra concentrarsi sulle sfumature del caffè: tutti i colori di espresso, mokaccino e naturalmente caffè macchiato trovano posto sulle teste delle donne attente alle tendenze, luminose e morbide al tempo stesso.

Per i capelli rossi

Archiviati gli eccessi degli anni passati, troppo scuri anche se forse meno realistici, le sfumature per le rosse si concentrano sui ramati, purché appaiano naturali. In altre parole, non si vedrà nulla di troppo acceso nell’autunno 2025, ma solo tinte per capelli destinate a ricreare colorazioni verosimili, anche se qualche piccola eccezione non manca di certo.

Dettagli personalissimi

L’eccezione più importante e notevole è rappresentata da colori che invece sono irrealistici, perché non esistono in natura: alcune persone li chiamano “colori gioiello”, perché ricreano la lucentezza e l’intensità di zaffiri, smeraldi, rubini. È una svolta interessante, perché queste sfumature sono da sempre destinate alle teenager o poco più: ora anche le over rivendicano un aspetto sbarazzino e ne hanno ben donde, dato che si vive in un’epoca in cui, sempre più spesso, l’età è solo un numero sulla carta di identità.

Tra i dettagli che potrebbero creare connubi con le nuove tendenze che si stanno affermando in tema di colorazioni per capelli ci sono le

, come detto, che contribuiscono a una situazione che richiede poca manutenzione, ma anche unmolto delicato, che appunto contribuisce alla naturalezza cromatica della chioma.