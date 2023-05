Come essere eleganti a 60 anni

Dopo i sessant'anni è possibile che il corpo e il volto siano soggetti a cambiamenti. È una fase della vita, non deve fare paura o generare ansie, tuttavia bisogna considerare che anche il proprio armadio si dovrà adattare a questi cambiamenti. Per esempio può capitare di ingrassare o di dimagrire, che il tono muscolare sia un po' diverso rispetto agli anni precedenti, che appaiano rughe sul collo o sul décolleté. Ma questo non significa che non si possa essere sempre eleganti: qui di seguito alcuni consigli per apparire sempre eleganti e chic, valorizzandosi in ogni occasione.

Comprendere cosa è adatto al proprio corpo

Può accadere che la propria camicetta preferita non stia più così bene. Vorrà dire che si dovranno trovare e sperimentare altri modelli che fanno al caso proprio e questa è la parte più divertente in realtà: andare in negozio, o in boutique, e provare abiti e modelli diversi che andranno a comporre outfit inediti.

Non disdegnare i capi basic

I capi basic consentono di creare outfit diversi, personalizzandoli con gli accessori, come borse, foulard e soprattutto scarpe e bijou. Naturalmente questi capi devono essere in toni neutri, come il bianco, il nero, il beige, il blu, i grigi (questi ultimi anche con qualche piccola sfumatura di colore). La cosa più elegante di tutte è la semplicità: una camicetta bianca, una gonna a tubino nero, un paio di décolleté pump.

Fare attenzione ad accessori e make up

Un corollario: con un outfit basic si può osare davvero tanto con gli accessori, che possono essere grandi e coloratissimi, come orecchini pendenti multicolore e sciarpe di seta con fantasie audaci. Lo stesso vale con il make up, anche se è consigliabile optare per la semplicità durante il giorno e provare qualcosa di più speciale quando si esce la sera, soprattutto se per un appuntamento romantico.

Scarpe più comode ma sempre chic

In generale, le scarpe con tacchi molto alti non dovrebbero essere indossati se non poche ore al giorno. Per le over 60 i tacchi molto alti possono favorire una serie di problematiche, come l’insorgere dell’alluce valgo ma anche interferire con l’equilibro per la ricerca di un nuovo baricentro dopo la menopausa. Questo non significa che bisogna rinunciare ai tacchi in toto ma scegliere scarpe con un tacco di massimo 9 centimetri. Meglio optare per scarpe comode e morbide, un po’ come quelle che si usano per ballare. Perché lo stile non va sacrificato.