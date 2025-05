Cosa mi metto? 7 capi che non devono mancare nell'armadio di un over 60

Per un look di tendenza, comodo e sempre attuale non è indispensabile soccombere allo shopping compulsivo. Basta selezionare una serie di capi di abbigliamento, considerati abiti di base, perfetti per ogni occasione.

Veri propri evergreen da impreziosire con dettagli e accessori, con abbinamenti creativi e sapienti per un look over 60 davvero incredibile. Scopriamo quali sono i 7 capi must have che non deludono mai.

Over 60, i 7 capi che non deludono per un look versatile

Eleganza e comodità, un binomio perfetto e facile da raggiungere, grazie a una serie di capi di abbigliamento considerati necessari per definire il proprio look. Per uno stile fittante anche a 60 anni non è indispensabile farsi guidare dall'acquisto compulsivo, ma basta scegliere pochi ma ben definiti capi d'abbigliamento.

Un'essenzialità che potrebbe stupire ma che consente di ottenere innumerevoli combinazioni di stile, il tutto impreziosito da accessori e dettagli. Un tocco di colore, una collana, una pochette, un trucco più intenso: il gioco è fatto. Per un guardaroba perfetto questi 7 capi non possono mancare.

Camicia bianca

Sia in versione maschile che femminile la camicia è un capo evergreen indispensabile, perché riesce a cavalcare le mode trasformandosi velocemente da indumento elegante e casual. Niente male per un articolo tessile ben noto sin dal tempo dell'Antica Roma, anche se in versione lunga, e che ancora oggi riesce a risolvere ogni look. Perfetta con gonne e pantaloni, shorts, giacche, blazer, gilet e maglioni, e molto altro, è nel bianco che trova la sua massima interpretazione. Un colore universale che ben si abbina con tutto, perfetta per la categoria over 60 e per un tocco di raffinatezza in più. Basta scegliere il taglio sartoriale e il tessuto che più si adattano alla propria fisicità, magari da completare con un accessorio colorato come una collana. Ottima anche la versione in azzurro-celeste oppure nella variante in jeans, dal mood più libero e comodo, da abbinare a un giubbino leggero in ecopelle marrone o beige.

Jeans

Un capo davvero iconico, parliamo del classico blue jeans, dal tessuto solido e resistente, un tempo parte dell'abbigliamento giornaliero dei minatori. Sdoganati successivamente dai divi di Hollywood negli anni '50 e divenuti, ben presto, simbolo di unicità e ribellione. Un capo senza tempo che ha attraversato epoche e mode, riuscendo a trasformarsi ma rimanendo sempre fedele a se stesso. I jeans sono perfetti per creare un casual look quotidiano, per sentirsi comodi, ma anche per spezzare uno stile troppo serio e formale. Meglio preferire la versione classica e basic, da combinare con una maglietta o una camicia, impreziosendo il look con delle scarpe colorate e un foulard in vita che potrà fungere da cintura.

Maglietta basic

Nonostante si dica che le origini della maglietta siano legate agli Etruschi, questo è un capo basic che non delude mai. Perfetta nella versione in cotone dal colore bianco classico, la maglietta o t-shirt, presenta un girocollo, maniche corte e un taglio dritto del busto. Un evergreen che possono indossare tutti, l'ideale per gli over 60 che puntano a uno stile attuale e comodo. La si può abbinare con i jeans, dei pantaloni o una gonna elegante, sotto una giacca o un maglione, oppure con un giubbotto di pelle. La si può impreziosire completando con una collana elegante e colorata, oppure con una spilla creativa. Perfetta anche nelle tonalità naturali, sabbiate e materiche.

Maglione morbido e comodo

Di lana o di cotone l'importante è che, il maglione, sia comodo e morbido, che vesta senza costringere ma permetta movimenti fluidi. Da scegliere in base alla propria fisicità, ad esempio un maglione ampio ma corto è perfetto per un fisico non slanciato. Via libera anche a un capo più aderente ma comodo da abbinare a una camicia o indossando una maglietta basic. Il cardigan, ad esempio, è un capo ottimale per completare il look in ogni stagione. Può aggiungere eleganza a un outfit casual o impreziosire uno stile più rigoroso, con una predilezione per i colori neutri e basici.

Balzer

Blazer o giacca regular non devono mai mancare nell'armadio, sono un vero e proprio valore aggiunto per definire uno stile elegante. Meglio virare sui colori scuri o neutri scegliendo un modello che vesta bene senza stringere o risultare troppo ampio. Il blazer è perfetto sia con una gonna che con un pantalone, per una cerimonia, un evento o per completare l'outfit da ufficio. Ma si può sdrammatizzare abbinandolo a un jeans con sneaker coordinata, per uno stile più fresco e urban.

Pantalone a palazzo

È un pantalone molto versatile, spesso presenta una vita alta e cade sui fianchi senza sottolinearli. L'ideale per chi ha una vita più stretta e fianchi più pronunciati, ed è un pantalone comodo perfetto per ogni occasione. Sia per le situazioni quotidiane di lavoro e non, che per gli eventi più eleganti. Da abbinare a una maglia aderente o camicia, con giacca coordinata o maglia larga ma corta.

Completo scuro

Un classico tailleur con giacca e pantalone, oppure con gonna lunga o un tubino, il completo scuro è un must have necessario per le occasioni più importanti. Una combinazione di capi perfetti per l'ufficio, per il lavoro e per le occasioni più importanti. Elegante anche nei toni più chiari per una cerimonia o una celebrazione, da abbinare a scarpe e accessori in tinta oppure a contrasto.

Qualche idea in più

Tra gli articoli di abbigliamento che non possono mancare trovano posto anche i cappotti, sia invernali che primaverili, oppure le gonne a vita alta con taglio in puro stile anni '50.

Per rendere unico il proprio look basta mescolare gli accessori, coordinandoli per colore o per stile. Basta sperimentare tra le mura di casa, trovando spunti in rete o sulle riviste di moda per creare uno look unico e comodo.

