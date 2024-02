5 capi basic che non possono mancare

Avete l'armadio pieno di abiti e accessori ma non sapete mai come vestirvi? Troppo eleganti, troppo casual, troppo vintage, oppure niente che vi soddisfi? Ecco che scatta la voglia di mettere mano al portafoglio per uscire a fare shopping sfrenato. Bloccate ogni slancio e smania di acquisto compulsivo, per non incappare in spese eccessive, ma aprite l'armadio per scovare quelli che vengono considerati i capi basic sempre presenti in ogni combinazione di outfit.

Dalla giacca blazer al jeans comodo, passando per la maxi maglia fino alla classica camicia bianca, veri e propri evergreen intramontabili. L'ideale per realizzare combinazioni di look perfette per affrontare ogni situazione quotidiana, dalla riunione all'appuntamento di lavoro, passando per l'aperitivo con gli amici. Ma se la voglia di shopping non demorde Amazon accorre in aiuto, con 5 proposte davvero uniche dedicate ai capi basic più cool.

Only blazer con abbottonatura di classe

Il blazer di Only veste comodo e offre un taglio elegante, anche se casual. La linea è dritta con chiusura frontale a quattro bottoni, in sintonia con lo stile sobrio ma moderno del capo. Disponibile in altri colori e taglie. Acquistalo su Amazon.

JDY blazer morbido

Il blazer di JDY è realizzato in materiale morbido dall'effetto delicatamente elasticizzato, per una vestibilità comoda e confortevole. Si lava senza la necessità di stirarlo. Acquistalo su Amazon.

Amazon Essentials camicia da donna

Un capo davvero must have è la camicia bianca, un articolo che tutti vantano nell'armadio quale indumento perfetto per ogni occasione. Come questo modello in cotone da donna di Amazon Essentials con bottoni e colletto semplice, dalla linea dritta ma mai banale. Disponibile anche in altri colori e taglie differenti. Acquistalo su Amazon.

Ziooer camicia morbida ed elegante

Dal tessuto morbido e leggero, ecco la camicia di Ziooer con delicato scollo a V e chiusura a bottoni, impreziosita dalla raffinata manica a lanterna. Comoda da indossare è un capo perfetto per il quotidiano, ma anche per le occasioni più importanti da abbinare a una pochette in tinta. Acquistalo su Amazon.

Only jeans aderenti

Se cercate un jeans aderente, effetto skinny, ma comodo ecco il modello di Only in cotone e materiale sintetico, con pratica chiusura con cerniera. Acquistando più modelli si ha diritto a un valido sconto. Acquistalo su Amazon.

C&A jeans da donna

Modello bootcut per i jeans in denim leggero di C&A, morbidamente elasticizzati con comoda chiusura a cerniera e bottone. Perfetti in abbinamento con una scarpa bassa. Acquistalo su Amazon.

Only maglione

Scollo ampio e tessuto confortevole per il maglione di Only, super avvolgente e perfetto per proteggersi dal freddo ma con stile e modernità. Un capo disponibile anche in taglie differenti e colorazioni varie. Acquistalo su Amazon.

Orandesigne maglia ampia a collo alto

La maglia di Orandesigne vanta un taglio ampio con collo alto e maniche tubolari leggermente scampanate, con cuciture e rifiniture particolari che offrono un insieme moderno e raffinato. Perfetta per le situazioni casual, ma anche con gonna e pantaloncino corto. Acquistalo su Amazon.

Houxiandou pantalone a gamba larga

Morbidi, dal taglio elegante, sono i pantaloni a gamba larga di Houxiandou con pieghe raffinate e vita alta coompletata da due file di bottoni. Vestibilità leggera, traspirante e confortevole per un capo perfetto per le occasioni più glamour. Acquistalo su Amazon.

Orandesigne pantalone casual

Taglio morbido e stile casual per i pantaloni di Orandesigne a vita alta, con chiusura con cintura in tessuto. La gamba risulta leggermente ampia ma comoda, anche grazie alle due tasche laterali. Ottimo con top corto o maglia croppata. Acquistalo su Amazon.

Leggi anche:

*Articolo Sponsorizzato Amazon*