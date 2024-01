Pancia, l'abbigliamento più adatto per nasconderla con eleganza

Coprire la pancia ma con classe, ecco la via più rapida per abbracciare la filosofia del bodypositive dove l'accettazione è la regola principale. Forme morbide e qualche chiletto in più, il prezzo da pagare dopo le vacanze di Natale, non sono più un dramma: importante come sempre scegliere l'outfit perfetto per celebrare il proprio stile.

Quando si parla di moda, e di curve morbide, non sempre è facile trovare l'abito più adatto. Per questo Amazon ha deciso di selezionare una serie di capi ad hoc per mascherare la pancia ma con raffinatezza, una lista davvero fashion dedicata a lei. Con proposte allettanti da scegliere tra abiti, gonne, intimo e maglie comodissime e confortevoli.

Pancia, come mascherarla con fascino

La pancia è uno dei punti critici più noti, quello che più di tutti crea disagio e difficoltà nel mascherarla. Per viverla in modo sereno e positivo è necessario combinare capi che possano schermarla, ma senza nessuna costrizione fisica. È tempo di valorizzare le proprie curve e la propria fisicità, scegliendo articoli e accessori comodi, avvolgenti e non privi di stile. Ecco, di seguito, una proposta interessante selezionata accuratamente da Amazon.

Amazon Essentials mini abito chemisier

Comodo e casual con effetto chemisier, si tratta dell'abito corto in cotone di Amazon Essentials con disegno tartan e disponibile in varie colorazioni. Vestibilità confortevole e pratica per questo capo che si può indossare ampio, oppure con la pratica cintura in dotazione. Il taglio del tessuto segue morbidamente la linea del corpo valorizzando i punti di forza, e schermando dove serve. L'ideale da indossare tutti i giorni, in abbinamento con una scarpa comoda e sportiva. Compralo su Amazon.

Grace Karin abito smanicato a vita alta

Se siete alla ricerca di un outfit elegante per un'uscita a cena speciale ecco il modello smanicato di Grace Karin, con delicato scollo a V e dal gusto rétro. La vita alta è definita da una morbida fascia, da dove prende vita una raffinata e ampia gonna. Look classico ed elegante per un capo in pizzo con comoda fodera interna, perfetto per le occasioni importanti, le feste e le cerimonie. Compralo su Amazon.

Grace Karin gonna anni '50

Per chi non ama l'abito ecco un'alternativa davvero interessante, si tratta della gonna di Grace Karin a vita alta in perfetto stile anni '50. L'articolo midi è caratterizzato da ampie pieghe che ne definiscono il design, con taglio largo e comodo. Disponibile in nero e verde, con pattern floreale o stile giapponese, è un modello perfetto per mascherare la pancia ma anche per ricreare uno stile romantico e vintage. Compralo su Amazon.

Abigprofit maglione a collo alto

Il maglione a collo alto in cachemire di Abigprofit è lavorato a mano, veste morbidamente e protegge la pelle dal freddo. Leggermente ampio ma dal taglio medio si abbina perfettamente con una gonna a vita alta, trasfromandosi in un capo da sfoggiare nelle occasioni più classiche. Compralo su Amazon.

Tuopuda maglione con taglio asimmetrico

Il maglione di Tuopuda è lavorato a mano e veste comodamente, presenta una chisura asimmetrica a incrocio con bottoni in legno. L'ideale da abbinare a un jeans durante la stagione più fredda. Il collo alto è impreziosito da una chiusura con bottone, che lo rende davvero singolare. Compralo su Amazon.

Tronjori pantalone largo a vita alta

Sofisticato e moderno, è il pantalone di Tronjori con taglio largo della gamba e vita alta, caratterizzato da un tessuto leggero, coprente e super morbido. Perfetto da abbinare con una maglia aderente a manica corta, con giacca coordinata e tacchi alti. Compralo su Amazon.

Homlan camicia morbida con scollo a V

Un capo comodo, morbido e confortevole da sfoggiare in ufficio, o nelle occasioni ufficiali, si tratta della camicia Homlan con scollo a V. Confortevole, traspirante e leggera si abbina perfettamente con i più classici jeans o con un pantalone a sigaretta. Compralo su Amazon.

Bingrong body contenitivo e modellante

Per chi preferisce contenere e modellare ecco il body di Bingrong, in tessuto sintetico e spandex, dall'aderenza perfetta ma comoda. La compressione è moderata, senza stringere, per un movimento fluido e pratico. Perfetto anche sotto una comoda giacca. Compralo su Amazon.

