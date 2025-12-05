Cosa vedere a Siviglia in 3 giorni per il ponte dell'Immacolata: l'itinerario ideale per chi va a 60 anni

Siviglia, nella regione spagnola dell’Andalusia, è tra le mete preferite degli over 60 per un inverno tutto da viaggiare. Protesa verso l’Atlantico ma ancora in Europa, visitarla rappresenta un’occasione per vivere cultura e romanticismo, per conoscere una terra latina così affine all’Italia ma anche tanto diversa, per fare nuove esperienze e anche un po’ di moto. Perché vedere Siviglia in 3 giorni significa muoversi tanto, a piedi, in bicicletta o in battello sul fiume. Cha la si visiti in coppia o in un gruppo di amici, cambia poco: l’esperienza va fatta almeno una volta nella vita.

Perché visitare Siviglia in inverno

In generale, Siviglia si visita per la cultura, la storia e le tradizioni, che comprendono un’architettura fatta di commistioni e influenze assolutamente uniche, gustosa enogastronomia e paesaggi suggestivi. In inverno il clima è temperato, quindi fa un po’ freddo ma molto meno che in altre nazioni. Questa è anche la ragione per cui è piacevole spostarsi da un luogo all’altro in bicicletta o con i mezzi pubblici, come il tram che attraversa la città. In inverno poi è bassa stagione: la permanenza costa meno che in estate e si trova molto meno ressa.

Cosa vedere a Siviglia di giorno

Tra i luoghi ideali da visitare di giorno a Siviglia in 3 giorni c’è il quartiere di Santa Cruz, nucleo del quartiere ebraico della città, con case bianche di calce e una pianta medievale. Non può mancare la visita al palazzo moresco Real Alcázar, retaggio delle influenze arabe nella regione andalusa, ma anche la cattedrale intitolata a Santa Maria della Sede (dove riposa, tra gli altri, il navigatore Cristoforo Colombo), con la sua Giralda, la torre che può essere scalata attraverso 34 arcate circolari e sulla cui cima ci si può godere un panorama mozzafiato.

Siviglia è attraversata dal fiume Guadalquivir, il cui lungofiume può essere esplorato in bicicletta. Poco distante da una sponda si trova il monastero di Santa María de las Cuevas, all’interno del quale si trova un’esposizione di arte contemporanea. Chi ama l’arte non si può perdere il Museo de Bellas Artes e il Parque de María Luisa, dove elementi naturali ed elementi antropici si compenetrano in modo incredibilmente unico.

Tra i cibi da strada da consumare ci sono churros, tapas, tostadas con tomate, magari da gustare mentre si ammira qualche esibizione itinerante di flamenco.

Cosa fare a Siviglia la sera

Tra le attività più amate c’è la crociera al tramonto in battello sul Guadalquivir oppure uno stazionamento sul Metropol Parasol, dove si possono ammirare i tetti della città - senza contare che il calare del sole crea bizzarri giochi di luce sulla struttura tutti da ammirare. Altrettanto romantico è il Puente del Alamillo con le luci della sera.

Per chi ama la movida c’è invece il, una sorta di “struscio”, costellato di tanti locali e ristoranti, così come il resto del centro storico. L’importante è cercare quello che serve una buona paella di pesce e offre uno spettacolo di flamenco, per finire in bellezza le proprie giornate di viaggio.