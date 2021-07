La dieta perfetta per combattere il caldo

Il caldo mette a dura prova il nostro organismo. Complice le temperature elevate, specie nelle ore centrali della giornata, ci sentiamo anergici e debilitati. Sensazioni che diventano ancora più faticosamente tollerabili dopo i 65 anni, quando disturbi come l'insonnia o il mal di testa sono frequenti. In questo articolo vi sveliamo la dieta perfetta per contrastare l'afa adottando pochi, semplici accorgimenti.

Bere tanta acqua

Quante volte si sente dire che in estate è necessario "bere molto"? Sembrerà banale, e forse scontato, ma assicurare al corpo una buona idratazione è fondamentale. Pertanto, l'acqua è la prima nostra grande alleata contro il caldo in quanto consente di:

mantenere stabile la temperatura corporea;

garantire elasticità e compattezza di mucose e tessuti;

produrre saliva e film lacrimale;

assicurare la produzione di urine e feci mediante le quali

il nostro organismo elimina tutte le "molecole di scarto";

reintegrare i liquidi persi con la sudorazione.

Gli esperti consigliano di assumere circa 2 litri di acqua al giorno a partire dal risveglio fino a qualche minuto prima di coricarsi. Per gli over 65, in particolare, il suggerimento è quello di bere "poco e spesso" in modo da garantire il ricambio dei tessuti liquidi (sangue, sistema linfatico e via dicendo).

Integrare i sali minerali

Talvolta l'acqua potrebbe non essere sufficiente a mantenere il livello ottimale di idratazione corporea. Durante l'estate, dopo una corsa o un'attività fisica particolarmente intensa, il nostro organismo secerne una notevole quantità di elettroliti e minerali.

Il sodio, tra i vari, è il minerale che si espelle attraverso la sudorazione ed è questo il motivo per cui, a seguito di uno sforzo, avvertiamo un incontenibile senso di sete. Per ripristinare l'equilibrio idrosalino - fondamentale alla soglia della terza età - possiamo preparare un buon succo di frutta fatto in casa composto da circa l'80% di polpa (kiwi o albicocche, consigliano gli esperti) e il restante di acqua.

Consumare frutta e verdura di stagione

Quando la temperatura schizza sopra i 30 gradi, sarebbe opportuno incrementare il consumo di frutta e verdura fresche. Macedonie e insalate, ad esempio, sono pietanze che assicurano il pieno di vitamine, fibre e sali minerali senza costringerci a stoiche imprese davanti fornelli.

Tra i vari frutti della stagione estiva, l'anguria è sicuramente quello che risolleva dal caldo rinfrescando rapidamente il palato e garantendo la giusta idratazione al nostro corpo. Basti considerare che la polpa è costituita da circa il 93% di acqua. Pertanto, una porzione da circa 200 grammi può aumentare i livelli di energia del 23% con un apporto calorico irrisorio (circa 30 calorie per una fetta media).

Quanto alle verdure, annotate in cima alla lista della vostra spesa anche gli ortaggi: zucchine, rucola e insalate varie non dovranno diventare un must nel vostro frigo.

Assumere proteine digeribili

Sfatiamo subito un mito: i salumi e le carni (incluso il pesce) sono perfetti anche col caldo. Se credete che d'estate le proteine di origine animale siano da eliminare, siete fuori strada. Gli affettati, in particolar modo, apportano un quota importante di amminoacidi essenziali, minerali e grassi insaturi al nostro organismo.

Per aggirare l'ostacolo della digestione, che talvolta può essere lenta e laboriosa in età avanzata, basta puntare su preparazioni fredde, come carpacci o insalate. In tal caso, è meglio selezionare carni bianche come pollo, tacchino e manzo.





Via libera a cereali e pasta integrale

Rinunciare a pane, riso e pasta d'estate? Una scelta non necessaria. I carboidrati sono la nostra fonte primaria di energia e, dunque, anche a loro spetta di diritto un posto nella "dieta anti-afa". Basterà optare per la versione integrale, decisamente più digeribile e ricca di fibre rispetto a quella tradizionale. E se un gustosissimo piatto di pasta al ragù vi sembra decisamente troppo col caldo, esistono decine di alternative fresche e leggere.

Un'insalata fredda di riso, orzo o farro, ad esempio, vi sazierà a puntino senza appesantirvi né rubarvi molto tempo in cucina. Insomma, non vi resta che provare.