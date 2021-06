Perché queste 10 insalate sono decisive per la salute

Le insalate estive sono la soluzione ideale per affrontare la calura tipica della bella stagione. Oltre che l'appetito, il caldo toglie anche la voglia di trascorrere del tempo ai fornelli e quindi bisogna correre ai ripari. Quale migliore soluzione allora per preparare pasti leggeri, gustosi ed equilibrati?



In soccorso di chi ha voglia di mantenersi in forma e giovane, specie per gli over 60, le insalate rappresentanto un piatto fresco, nutriente e veloce da preparare. Eccone 10 tipi diversi, originali e stuzzicanti.

Insalata con centrioli, ravanelli, olive e rucola

Tra le insalate estive è una delle più veloci da preparare. Innanzitutto, bisogna lavare con cura i, asciugarli, raschiare la buccia con un coltello, spuntarli e tagliarli a nastri sottili o a tondini. Poi, si devono pulire iche vanno tagliati a fettine sottili. Infine, va lavata la rucola e asciugata per bene.Successivamente bisogna mescolare loin una ciotola con 4 cucchiai di olio, un pizzico di sale, una macinata di pepe e un po' di origano sbriciolato. Infine, distribuire le verdure nei piatti guarnite con le olive e condite con la salsa di yogurt.

Insalata di frutta e verdura

Tagliare a julienne carote e sedano, dopo averli lavati, sbucciati e asciugati. Eliminare il picciolo alle fragole e affettarle. Poi tagliuzzare anche le pesche noci. Disporre nei piatti un letto di insalatina tenera e aggiungere alcuni bastoncini di verdure alternati alle fettine di fragole e pesche noci. Condire questa fresca insalata con un'emulsione di sale, pepe, aceto balsamico e olio. Lasciare insaporire due minuti e servire.

Insalata croccante di baccalà

Anche questa è una prelibata variante delle insalate estive, un piatto a base di pesce molto leggero e facile da preparare. Il baccalà e la lattuga sono conditi con tocchetti di pane tostati e cosparsi di pesto.



Prima di tutto, si deve immergere il baccalà già ammollato in acqua fresca, unito a mezzo spicchio d’aglio schiacciato, una foglia di alloro e farlo bollire per 10 minuti. A parte, bisogna tostare una fetta di pane e sfregarla con l’aglio. Poi, si deve tagliare a tocchetti la fetta e condirla in una ciotola con il pesto già pronto. Unire poche foglie di lattuga lavata e spezzettata e il baccalà tagliato a pezzetti. Infine, condire l’insalata con altro pesto, un filo d’olio e servire a tavola.





Insalata di avocado e lamponi

Tagliare l'insalata a striscioline, lavarla e asciugarla. Mescolare con la rucola, la polpa di mezzo avocado a dadini e 75 grammi di lamponi, puliti. Passare i restanti lamponi al setaccio, raccoglierli in una ciotola, unire un cucchiaio di aceto, sale e pepe e sei cucchiai di olio e versare la salsina sull'insalata.

Insalata con bianchetti fritti e capperi

Per preparare una perfetta insalata di bianchetti fritti e capperi, bisogna innanzitutto sciacquare i bianchetti e asciugarli bene. Poi, devono essere passati nella farina e fritti in olio abbondante per un minuto. A parte spremere mezzo limone in una scodella e aggiungere sale, pepe e un paio di cucchiai di olio. Successivamente, mescolare bene gli ingredienti sbattendoli con una piccola frusta. Infine, unire l’insalata, i bianchetti fritti e 2 cucchiai di capperi e il piatto è pronto.

Insalata di mango e carote con stracciatella

Si incomincia preparando il condimento: affettare molto finemente due peperoncini, unire due cucchiai di acqua, due di aceto, tre di olio, poco prezzemolo tritato e un pizzico di sale. Mescolare e lascia insaporire 15 minuti.



Si prosegue lavando il radicchio, dopodiché asciugarlo, spezzettarlo e distribuirlo in quattro ciotole. Affettare finemente i cipollotti, salarli leggermente e innaffiarli con due cucchiai di aceto. Spuntare e raschiare le carote e tagliarle a nastro con la mandolina. Affettare finemente i ravanelli. Tagliare la polpa di mango a spicchietti. Riunire in un contenitore mango, carote, ravanelli e cipollotti conditi. Mescolare e distribuire nelle ciotole con il radicchio. Completare con la stracciatella e servire con il condimento preparato a parte.

Insalata di mele e fragole

Le insalate estive posso essere preparate anche con la frutta. È il caso dell’insalata di mele e fragole, che contiene anche sedano e noci. Per renderla gustosa bisogna lavare due piccole mele annurche, privarle del torsolo e ridurle a rondelle sottili. Poi, lavare e asciugare le fragole, togliere il picciolo e tagliarle a metà. Inoltre, è necessario spezzettare 12 gherigli di noce con le mani. Mescolare la frutta fresca e quella secca in una ciotola con un ciuffo di foglie di sedano, condire con poco sale, un filo d'olio e una macinata di pepe.

Insalata di noci e mele

Lavare sotto acqua fredda corrente un cespo di lattuga, poi lasciarlo sgocciolare. Affettare sottilmente due mele senza togliere loro la buccia. Tagliare il cuore di sedano a pezzi. Tagliare a pezzetti le foglie di un cespo di lattuga, metterle in una ciotola con le mele a fettine, il cuore di sedano e 100 grammi di gherigli di noce. Condire l'insalata golosa con olio, succo di limone, sale e pepe. Quindi servire.

Insalata di melone e primo sale

Per i palati fini c’è l’insalata di melone e primo sale, fresca, prelibata e veloce da preparare. Prendere il melone e tagliarlo a metà, eliminando tutti i semi. Poi, tagliarlo a cubetti togliendo la buccia. Lavare l’insalata e la rucola, asciugandole, tagliare il formaggio a dadi e il prosciutto crudo in piccole strisce.

Mettere tutti questi ingredienti in una ciotola insieme al melone. Prendere l’erba cipollina, per lavarla, asciugarla e tagliarla con le forbici, poi sistemarla in una bottiglietta con 5 cucchiai di olio, la senape, l'aceto e una presa di sale. Al momento di gustarla, agitare la bottiglietta per emulsionare la vinaigrette e condire l’insalata di melone.

Insalata di arance

Affettare la cipolla e metterla in una ciotolina coperta di acqua. Intanto pelare al vivo le arance e tagliarle a fette. Trascorsi una decina di minuti, scolare la cipolla e asciugarla con un foglio di carta assorbente. Mettere la cipolla e le arance in una ciotola capiente, unire le olive nere, condire con l’olio, il sale e il pepe. Lasciarla riposare per far insaporire il tutto e poi servire.