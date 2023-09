Esercizi da fare seduti, cinque proposte per gli over

Ascolta ora: "Esercizi da fare seduti, cinque proposte per gli over"

Fare esercizio fisico fa bene sia al corpo sia alla mente. Lo sport ha tantissimi lati positivi: tonifica i muscoli, aumenta l’equilibrio e la flessibilità, contribuisce a prevenire determinare patologie, permette di eliminare qualche chilo di troppo e migliora l’umore.

Muoversi regolarmente è importante in ogni fase della vita e a volte basta davvero poco. Il consiglio è sempre quello di consultare il proprio medico prima di iniziare ad allenarsi in maniera tale da evitare di compiere esercizi che, per particolari problematiche, potrebbero risultare controproducenti.

Qui vi proponiamo alcuni semplici esercizi da fare, stando seduti su una sedia, nel posto che più vi piace, in giardino, al parco, a casa propria, ogni luogo può essere quello giusto. L’ideale è ritagliarsi qualche momento per poterli eseguire tutti i giorni.

Rinforzare polpacci e caviglie

Il primo è un esercizio semplice ma efficace, che aiuta a rinforzare i muscoli delle gambe.

La posizione di partenza è quella da seduti su una sedia con la pianta dei piedi a terra. Da qui occorre sollevare i piedi sulle punte e poi riabbassarli. Il movimento va ripetuto diverse volte. Si possono fare ad esempio dieci ripetizioni, poi far riposare i muscoli qualche minuto e infine riprendere con un’altra serie da dieci.

Esercizi per spalle e braccia

Per effettuare questo esercizio si parte dalla posizione seduta con le braccia lungo i fianchi. A questo punto si sollevano ambedue gli arti superiori (con i palmi delle mani sono rivolti anteriormente) prima lateralmente e poi verso il soffitto, più che si può. È molto importante che nel corso dell’esercizio le braccia siano tese e non si sollevino le spalle perché ad alzarsi devono essere solo gli arti. Una volta portate in alto le braccia, si torna nella posizione iniziale e si ripete il movimento, una decina di volte.

Allenare gli addominali

Anche in questo caso l’esercizio è molto semplice. Stando seduti con la schiena diritta è sufficiente contrarre i muscoli addominali e poi rilasciarli. L'azione deve essere compiuta diverse volte. Tenere allenati gli addominali è molto importante e non solo per una questione di estetica. I muscoli addominali sono importantissimi per sostenere tutto il corpo e in particolare la colonna vertebrale.

Benefici per la schiena

Stando seduti con le piante dei piedi a terra, occorre incrociare le braccia sul petto e appoggiare ogni mano sulla spalla opposta. A questo punto, senza muovere i fianchi, bisogna ruotare, più che si può, la parte superiore del busto a destra, mantenere la posizione per qualche secondo, e poi procedere con la stessa azione a sinistra.

L’esercizio va fatto e rifatto: ad esempio di possono compiere cinque serie per ciascun lato.

Un aiuto per il collo

Il collo è per molti un tasto dolente. Spesso però semplici esercizi possono aiutare.

Uno di questi consiste nel mettersi seduti su una sedia e ruotare la testa verso destra, lentamente e cercando di compiere la maggiore rotazione possibile. Si mantiene la posizione per alcuni secondi e poi si torna a guardare davanti a sé nella posizione iniziale. A questo punto si replica la rotazione, ma dall’altra parte, verso sinistra. Ancora si mantiene la posizione e si torna infine a guardare avanti. È importante mantenere la schiena diritta e non alzare le spalle.

Allenando in questo modo il collo si acquisteranno flessibilià e mobilità.