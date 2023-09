Parkinson e attività fisica: quando è consigliata, i benefici e quale sport è utile

Malattia di Parkinson e movimento, una risposta importante per la salute dei pazienti che così possono preservare l'equilibrio con maggiore costanza e aumentare anche il tono muscolare. Per rallentare gli effetti prodotti da questa sindrome è importante abbracciare uno stile di vita più dinamico, arginando la voglia di sedentarietà. Lo sport mette in campo una vera e propria azione protettiva rallentando così il decorso della malattia, migliorando anche la circolazione cerebrale e attenuando lo stress ossidativo.

In particolare l'esercizio aerobico pare possa contrastare positivamente la sindrome, agendo particolarmente sul cervello per limare il declino cognitivo e attivare una reazione di rallentamento contro la malattia stessa. La scelta dell'attività sportiva non deve risultare casuale ma ben ponderata, come la frequenza della stessa che deve essere costante al pari dell'intensità. Scopriamo di cosa si tratta, quando si parla di malattia di Parkinson, e quale l'attività fisica più adatta.

Malattia di Parkinson, di cosa si tratta

Si tratta di una malattia neurodegenerativa tra le più diffuse, insieme alla malattia di Alzheimer, che mostra una progressione lenta e costante e che coinvolge alcune funzioni dei movimenti e dell'equilibrio corporeo. Colpisce la parti più profonde del cervello, noti come gangli della base, che interessano anche la corretta esecuzione dei movimenti. La sindrome ha luogo quando si ha un calo sostanziale dei livelli e della produzione di dopamina, frutto della degenerazione dei neuroni compresi in un'area chiamata Sostanza Nera e con relativo accumolo di una protenina chiamata alfa-sinucleina. In contemporanea si ha la manifestazione dei sintomi in un lungo e lento percorso: tra questi il tremore a riposo, lentezza nei movimenti nota come bradicinesia, perdita dell'equilibrio, lentezza anche nel parlare, rigidità e depressione.

Le cause della comparsa della malattia di Parkinson, ancora oggi, non sono del tutto note ma si parla concomitanza di vari fattori. Ad esempio la mutazione di alcuni geni in pazienti con una storia familiare positiva alla sindrome, oltre a lesioni cerebrali e infezioni. Tra le altre cause ci sono anche l'esposizione a sostanze tossiche come ad esempio gli idrocarburi solventi, i funghicidi e i pesticidi, e alcuni metalli pesanti, oltre ad alcune abitudini alimentari errate come una dieta ricca di grassi animali, saturi o insaturi. Per trattare la malattia si avvia un percorso farmacologico mirato, con il supporto di una dieta personalizzata, di un aiuto psicologico e, ove possibile, attraverso interventi di neurochirurgia.

L'attività fisica per rallentare la sindrome: qual è la più adatta

La pratica sportiva sembra svolgere un importante ruolo di supporto nella vita dei malati di Parkinson, sia dal punto di vista fisico, che emotivo e psicologico. Ma l'approccio verso l'attività deve prevedere il supporto di un team di esperti, con relativa visita medico-sportiva preventiva per valutare correttamente quale possa essere lo sport più adatto al singolo caso. Di certo praticarlo può offrire solo benefici, in particolare se affrontato con costanza regolare e con una buona intensità. Il movimento è fondamentale per i pazienti colpiti dalla malatti di Parkinson, con una preferenza per le attività che puntano a migliorare la flessibilità e l'allungamento dei muscoli. Sono consigliate anche quelle che sviluppano la resistenza e il tono muscolare, oltre alle attività aerobiche, sempre sotto la supervisione di un coach o di un esperto che possa guidare i movimenti in modo corretto. Ecco gli sport più adatti: