Estate, pelle secca e ruvida: ecco come combatterla

Nonostante i suoi innegabili benefici, il sole estivo può rivelarsi un nemico pericoloso per la salute della pelle e per la sua tonicità. Un'esposizione prolungata, senza le dovute protezioni, può accelerarne l'invecchiamento favorendo anche la comparsa di macchie e scottature. La cute del corpo appare così spenta, disidratata, screpolata e con un maggiore numero di rughe.

Il caldo diminuisce il potenziale del collagene riducendo così la tonicità cutanea e l'elasticità, e dandole un aspetto più asciutto e ruvido. Per questo è importante averne cura, sia attraverso rimedi naturali, impacchi e creme ma anche tramite l'assunzione di cibi idratanti.

Pelle secca in estate, le cause principali

Una pelle secca e desquamata è una cute maggiormente delicata, esposta alle intemperie e all'invecchiamento precoce. L'azione del sole e lo sbalzo termico possono danneggiarne l'aspetto, rendendola spenta, secca, disidratata e stanca. Non solo quella del viso ma anche di tutto il corpo, piedi compresi, una condizione che può peggiorare se non trattata. In particolare può succedere se è presente una predisposizione genetica all'invecchiamento cutaneo precoce, in tandem con l'assunzione di cibi poveri di nutrimento.

Questa situazione si verifica anche se si sta seguendo una dieta con scarsa presenza di omega 6, vitamina B, C, e zinco o in caso di utilizzo di detergenti troppo aggressivi, in presenza di patologie o malattie o per l'assunzione di farmaci.

Soluzioni e rimedi naturali

Per recuperare l'elasticità cutanea è necessario attuare una serie di rimedi naturali, perfetti per rimuovere lo strato di cellule morte e per diminuire la presenza di macchie e irritazioni. Si può partire dall'impiego di creme specifiche per proteggere la pelle durante l'esposizione solare e utilizzando anche creme idratanti e cosmetici utili a preservare il naturale pH.

La pelle deve idratarsi e nutrirsi sia attraverso creme e prodotti specifici ma anche con una corretta alimentazione. L'acqua che non deve mai mancare e si può assumere anche attraverso frutta e verdura o bevande. Perfette tisane, infusi, zuppe anche fredde, smoothie, oltre alla frutta secca, semi oleosi, olio di oliva crudo, ricco di grassi polinsaturi utili per proteggere il derma. Da evitare le bevande e cibi troppo calorici e grassi, oltre al fumo e agli alcolici che aumentano la disidratazione.

Per nutrire la pelle è importante esfoliarla grazie a scrub creati in casa, ad esempio con sale e limone oppure zucchero e miele o facilmente reperibili in commercio e formulati con alfa-idrossiacidi, come ad esempip acido cogico, acido tartarico, acido malico. Per idratarla si possono applicare oli e creme nutrienti, ad esempio all'olio di cocco, burro di karité, di cacao, di jojoba o di mango.

Utilissima anche la crema all'aloe vera che rivitalizza la pelle, previene l'invecchiamento e stimola la sintesi di collagene ed elastina e ricordarsi prima di dormire, di applicare una crema oleosa massaggiando la pelle per un corretto assorbimento.