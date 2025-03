Come fanno le star over 50 ad avere una pelle così luminosa: 5 segreti casalinghi svelati

Qualcuno dirà che è trucco. Qualcun altro che le foto sono state ritoccate. Ma molte star over 50 possiedono una pelle tanto luminosa da destare stupore. Il fatto di stare sotto i riflettori ha permesso loro di apprendere alcuni consigli o rimedi della nonna in tema di bellezza, ovvero piccole grandi accortezze (supportate anche dalla scienza) che permettono loro di apparire sempre al meglio, dal red carpet agli scatti di Instagram. Il blog Faces racconta i 5 segreti casalinghi delle star: si tende ad ammirare attrici come Jennifer Aniston, Sophie Marceau, Helen Mirren, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow e Sharon Stone per il loro aspetto solare e sicuramente per alcune star il segreto della bellezza è nella genetica. Tuttavia anche quando si hanno buoni geni, qualche consiglio aiuta sempre.

1. Niente sole

Il sole andrebbe evitato, lo si sa ormai da tempo, non solo per i rischi legati alla salute, ma anche perché invecchia la pelle. Certo, questo non significa un evitamento completo, ma si traduce nel restare al coperto quando l’indice Uv è molto alto, nel non esporsi nelle giornate estive più calde per troppe ore. E se proprio non si riesce a fare a meno dell’abbronzatura, si può fare come Jennifer Aniston e ricorrere all’abbronzatura spray. La scienza dice che tra l’80% e il 90% dei segni dell’invecchiamento la causa è da rintracciare nell’esposizione al sole, poiché le radiazioni ultraviolette scompongono collagene ed elastina, che servono a mantenere la pelle più elastica. Però ci sono delle attività che si devono svolgere all'aperto: meglio uscire prima delle 10 e dopo le 15, applicare e riapplicare la protezione solare anche quando apparentemente non serve, coprirsi con abiti ampi e di colore bianco per respingere la luce.

2. Fidelizzazione dei prodotti

È essenziale che i prodotti che vengono usati sulla pelle siano adatti a chi li utilizza. Per questa ragione ci si deve fidelizzare una volta che quest’azione di scoperta sia terminata, magari con l’aiuto di un dermatologo che spieghi che tipo di pelle si possiede (se grassa, secca o mista). Dopo di che è tutta routine e skincare.

3. Cura periodica

Almeno una volta al mese si dovrebbe effettuare un trattamento non invasivo al viso, per eliminare le scorie che si accumulano in pori e follicoli. È altrettanto importante usare ogni giorno un detergente con acidi esfolianti delicati e abbinare con un po’ di bicarbonato di sodio. Solo dopo aver ottenuto una pelle completamente pulita possono essere applicati i prodotti cosmetici. Senza dimenticare di struccarsi ogni volta che si può, non solo a fine giornata.

4. Il sonno è sacro

Jenifer Lopez afferma di dormire almeno 8 ore per notte: sarebbe questo il suo trucco di bellezza, oltre che acqua e un detergente. In effetti la sua pelle è davvero splendida e non tradisce assolutamente la sua età anagrafica. Uno studio dell’University Hospitals Case Medical Center di Cleveland afferma infatti che dormire 8 ore per notte rallenti di fatto l’invecchiamento: deve trattarsi di un sonno sano, di qualità. Per ottenerlo, si può praticare un lieve esercizio fisico ogni mattina, non utilizzare smartphone e computer almeno 2 ore prima di mettersi a letto, meditare o magari leggere un po’ prima di addormentarsi.

5. Un siero con retinolo

Tra i prodotti per la skincare non bisogna tralasciare l’utilizzo di un siero che contenga retinolo. Questa sostanza aiuta la pelle a rigenerarsi, attraverso la proliferazione delle cellule basali dermiche.

Ma non bisogna mai esagerare, perché il retinolo in misura massiccia possiede anche degli effetti collaterali, come rossore e irritazione. Fondamentale chiedere consiglio al dermatologo prima di addentrarsi in quest’avventura.