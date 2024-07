Fare incetta di libri per l’estate: 9 titoli preferiti degli over 60

Quando arriva l’estate e si comincia a organizzarsi per la spiaggia, il lago, la montagna o la campagna, non c’è niente di meglio di una selezione di libri da portare con sé. Naturalmente a tutte le età i gusti sono diversi: per gli over 60, che hanno maturato esperienza in ogni campo, una lettura significa rifugiarsi in un volume di interesse, sia dal punto di vista del contenuto che della forma. Questa selezione è dedicata ai senior che vogliono rifugiarsi in qualcosa di noto oppure vogliono sperimentare.

Una novità: You Like It Darker - Salto nel buio di Stephen King

You like it darker ha tra i suoi leit motiv alcuni della produzione più recente di Stephen King: dei protagonisti senior, uomini e donne benestanti in vacanza, che, come l'autore stesso, fanno un bilancio della propria vita. Nonostante le vicende horror, marchio di fabbrica di King, i lettori più maturi possono rivedersi nei pensieri dei personaggi e avviare una riflessione su ciò che è scritto fra le pagine,

Un classico: Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome

Un romanzo umoristico scritto alla fine del XIX secolo, Tre uomini in barca parla appunto dei tre uomini del titolo, che risalgono il Tamigi in compagnia di un cane, tra diverse avventure e narrazioni divaganti. Jerome K. Jerome traccia tre personaggi molto differenti, che incarnano tipi di persone diverse alle prese con un senso dell’umorismo raffinato e colto.

Un classico moderno: L.A. Confidential di James Ellroy

Mescolare diversi registri per incontrare la sospensione dell’incredulità: James Ellroy accompagna per mano il lettore nell’atmosfera tipica di Los Angeles negli anni ’50, tra donne bellissime e maggiorate, giornali scandalistici e naturalmente un mistero, che coinvolge su molti livelli la polizia locale, la migliore in America. L.A. Confidential porta con sé il profumo di una storia vintage, ma al tempo stesso affascina come solo un noir inestricabile sa fare.

Una graphic novel: Contratto con Dio di Will Eisner

Contratto con Dio non è una graphic novel: è “la” graphic novel, la prima a creare un filone letterario nel mondo del fumetto. Will Eisner traccia tre storie urbane in cui la spiritualità è fonte di angosce e rivalse, ma soprattutto in cui l’essere umano è solo e inetto sulla Terra e deve scendere a patti con i propri limiti.

Un saggio: L’italiano. Parlare, scrivere, digitare di Luca Serianni

Come la lingua italiana è cambiata attraverso l’uso dei social network. Internet è diventato una vera e propria dimensione diamesica della lingua: accanto ai canali scritto e orale, è nato un nuovo canale, quello del digitare, in cui la grammatica normativa, che dovrebbe accompagnare la lingua scritta, vede regole sovvertite, neologismi, nuovi modi di dire. In L’italiano. Parlare, scrivere, digitare lo studioso Luca Serianni, una delle massime autorità italiane sull’argomento, traccia una linea di demarcazione in cui l’e-italiano è un’espressione con cui fare i conti.

Un romanzo da cui è stata tratta una serie: L’incubo di Hill House di Shirley Jackson

Un dialogo continuo tra vivi e morti è quello che accade ne L’incubo di Hill House, una contemporanea ghost story, che però conserva stilemi e topos del genere per parlare al lettore in maniera sorprendente. Da questo romanzo di Shirley Jackson è stata adattata, in maniera molto libera, una serie Netflix.

Un romanzo tratto da un film: C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino

Nella storia della letteratura c’è qualche esempio del genere: un romanzo che segue un film anziché anticiparlo. C’era una volta a Hollywood è molto differente dall’omonimo film di Quentin Tarantino, anche se egli stesso ne è l’autore. Nel romanzo ci sono molte storyline che nella pellicola sono omesse: il “battesimo del fuoco” di Pussycat, la salvezza della cagna Brandy, la caduta e poi l’ascesa di Rick Dalton, la vedovanza di Cliff Booth. Negli anni ’70 letterari di Tarantino non c’è molto spazio per gli orrori della Manson Family che nel film vengono scongiurati in un “what if”, ma c’è l’amore del regista per il cinema, un’arte che attiene più al sogno che alla realtà.

Un libro da condividere con i nipoti: Il barbagianni, la volpe e la quercia di Robert McFarlane

Un viaggio nella bellezza della natura, con un testo breve e facile da comprendere: Il barbagianni, la volpe e la quercia è utilissimo per i nonni che vogliono aiutare i nipoti a muovere i primi passi nella lettura dello stampato minuscolo. Inoltre il volume è corredato da meravigliose illustrazioni della natura con gli acquerelli di Jackie Morris.

Una raccolta di poesie: Opere di Sylvia Plath

Gli amanti della poesia - e non solo - non possono perdersi una delle ultime uscite con i Meridiani Mondadori, ovvero l’opera omnia di

, che raccoglie appunto tutte le opere della crepuscolare poetessa. Un volume di pregio, da tenere in libreria ma anche da sfogliare in vacanza: pillole di versi possono accompagnare momenti di relax.