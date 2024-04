"Abbasso gli stereotipi". Il ritratto degli over 60: single e felici

Amore romantico per i senior sì o no? Il New York Times ha raccolto le testimonianze di alcuni over 60, uomini e donne, che si sono detti single e felici di esserlo, nonostante in fasi precedenti della loro vita abbiano stretto relazioni più o meno durature. Lasciandosi, divorziando, oppure rimanendo vedovi o vedove. Molti hanno però smesso di cercare l’amore romantico e ci sono delle ragioni dietro al fenomeno.

I dati sui single senior

Nel 2022 il Pew Research Center ha svolto un sondaggio in tal senso: è emerso come il 30% degli over intervistati fossero single e apprezzassero di esserlo. In altre parole, quasi 1 senior su 3, almeno negli Stati Uniti, non avrebbe nessuna intenzione di riprendere a frequentare persone in un’ottica di interesse romantico. La ragione potrebbe essere nel fatto che le ricerche indicano che la sicurezza di sé, la consapevolezza e la soddisfazione raggiungono il loro apice tra i 60 e i 70 anni, e quindi in questa fase della vita non ci sarebbero motivi per cercare sostegno in un’altra persona. Come ha spiegato l’esperta di scienze sociali Bella DePaulo: “ Le persone sui sessant’anni e oltre che sono single e prosperano sono una storia mai raccontata. Ed è una bella storia che frantuma tutti i nostri stereotipi ”. In più i senior sono molto insoddisfatti rispetto ai metodi odierni di corteggiamento: in tanti, in particolare le donne, trovano le app di incontri spesso inconcludenti, a causa degli appuntamenti molto spesso negativi sperimentati. Almeno stando al sondaggio.

Perché scegliere di essere single dopo i 60 anni

Le ragioni per cui scegliere di restare single dopo i 60 anni possono essere molteplici. Per esempio c’è chi avverte meno pressione sociale: quante volte, quando si è giovani, i parenti non fanno che domandare notizie su quando si troverà qualcuno o si convolerà a nozze. Dopo i 60 è difficile che qualcuno ponga questa domanda. Inoltre gli over hanno un rapporto differente, più libero con la genitorialità, d’altra parte se si è avuto figli, questi saranno già adulti. Inoltre c’è chi vuole provare a trovare nuovi tipi di connessione con le persone, in particolare investendo nelle amicizie.

Tra le storie interessanti riportate dal Nyt c’è quella di Joy Lorton, 80enne sposata e divorziata quattro volte, perché ogni sua relazione importante si è rivelata alla fine disfunzionale. “ Tutto rimanda alla parola ‘libertà’. [...] Non solo essere single mi dà la libertà di fare le mie scelte di vita, mi dà anche la pace che credo di aver sempre desiderato ” ha spiegato l’ottuagenaria giustificando la propria scelta.

Per altre persone la spinta è stata differente: il docente 66enne Kamran Afary ha affermato di aver avvertito molto la pressione sociale relativa ad avere una relazione monogama, sia quando era giovane e viveva in Iran sia quando si è trasferito negli Stati Uniti. “ Per molti decenni, semplicemente non avevo la lingua, ed ero ancora sotto pressione da tutte queste aspettative sociali secondo cui forse avrei dovuto essere aperto alla coppia ” ha chiarito.

C’è poi l’esperienza della 68enne Jettie McCollough, che ha avuto un matrimonio durato 28 anni e ora si dice una “ single incredibilmente gioiosa ”. La donna, dopo esperienze deludenti con le app di incontri, ha iniziato a capire quanto la solitudine rappresentasse un’occasione per riconnettersi con sé stessa e con il mondo - facendo volontariato, praticando uno sport e perfino pubblicando su YouTube video buffi in cui salta la corda sulle note di Taylor Swift. “ Amo il tempo trascorso da sola ” ha specificato.

