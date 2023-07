Festa mondiale dei nonni e degli anziani, come celebrarli

La giornata mondiale dei nonni e degli anziani ricorre ogni quarta domenica di luglio, per l'esattezza il 23 luglio 2023. Una festività voluta fortemente da papa Francesco per celebrare i Santi Gioacchino e Anna, ovvero i nonni di Gesù, con l'obiettivo di rimarcare l'importanza del ruolo dei nonni e degli anziani all'interno delle nostre vite, quale perno essenziale per la costruzione di un società più amorevole, fraterna e affettuosa. Sono un punto di riferimento della comunità e parte integrante, baricentro delle famiglie, nonchè custodi della memoria.

La festa serve non solo a celebrarli ma anche a spostare il punto di osservazione e a modificare le opinioni nei confronti della catogoria, per eliminare i pregiudizi che spesso oscurano il mondo dei nonni. Nonostante la festa dei nonni, come ricorrenza civile, venga celebrata il 2 ottobre, luglio si trasforma nel mese ideale per organizzare una serie di festeggiamenti a regola d'arte. L'occasione perfetta per rinnovare l'affetto verso questa categoria così tanto amata e apprezzata, sempre al passo con i tempi e con le dinamiche del quotidiano.

Organizzare una festa casalinga

I più piccoli di casa potranno realizzare le decorazioni, monitorati dai più grandi, così da creare festoni, bandierine, pompon di carta velina, girandole e scritte decorative. Senza dimenticare gli immancabili cappellini e le stelle filanti da preparare personalmente con carte e cartoncini di recupero. Per il menu si può realizzare una serie di pietanze golose e benefiche, le preferite dai nonni, senza dimenticare la torta, i dolcetti più gustosi e tante macedonie di frutta succosa, perfette per il periodo estivo. E se il tempo scarseggia quale occasione migliore se non un'uscita a cena tutti insieme, preferendo un ristorantino con terrazza all'aperto.

Gita con picnic

Facile e divertente da organizzare, si tratta di una gita con nonni, amici e parenti così da raggiungere le destinazioni più amate dagli stessi. Che sia una giornata al mare, in montagna o in campagna, non può certo mancare il pranzo al sacco o meglio il cestino con le vivande. Il classico paniere da riempire con insalate di stagione, macedonie golose, ma anche paste fredde, tramezzini leggeri e qualche dolcetto sfizioso. Una bella coperta dal maxi formato, magari un ombrellone e della crema solare, potranno completare il tutto. L'ideale per passare una giornata all'aria aperta, immersi nella natura e in allegria.

Una giornata con i nonni

Per celebrare i nonni e gli anziani di casa basta dedicargli del tempo di qualità. Una scelta positiva per tutti che garantisce benefici per l'umore, che arricchisce il proprio quotidiano e gli affetti personali. Un'occasione perfetta per fare attività condivise, ad esempio una gita al museo, una serata al cinema, oppure un pomeriggio in biblioteca o libreria, per scegliere le letture più interessanti magari da fare insieme sotto all'ombrellone. In alternativa si può pensare ad una merenda presso la pasticceria preferita o, per i più grandi, ad un aperitivo stuzzicante e allegro. Dedicare del tempo è, in ogni caso, il regalo più grande che si possa fare e ricevere.

I regali più gettonati

I nonni e gli anziani attuali vivono la quotidianità con maggiore energia e dinamismo, hanno vite ricche di impegni e attività. Scegliere il regalo perfetta sarà quindi facile e divertente: tra questi non può certo mancare un abbonamento in palestra o ad un corso oppure una serie di attrezzature e outfit da sfoggiare durante le sessioni sportive.

In alternativa si può puntare su un cappello alla moda da sfoggiare al mare con un caftano elegante, sull'outfit per il trekking, su un biglietto per un concerto del cantante del cuore: questi sono solo alcuni dei regali più apprezzati dalla categoria over. Se i nonni hanno il pollice verde, una pianta oppure un mazzo di fiori saranno dei regali molto graditi. In ultimo un'idea regalo perfetta per l'occasione è il servizio fotografico di famiglia, da realizzare per mano di un professionista che possa catturare gesti e affetti anche all'interno dell'ambiente domestico.