Cappelli donna estate 2023: 6 modelli per difendersi dal sole con stile

Il cappello da sole è uno degli accessori più imporanti da indossare durante le vacanze estive, sia in spiaggia che nelle lunghe passeggiate in montagna o nei luoghi d'arte. È un vero e proprio must have perfetto per ogni stagione, per proteggere la cute e la testa dai raggi del sole ma anche dalle intemperie.

Le tendenze degli ultimi anni hanno ampliato l'offerta in fatto di cappelli estivi, agevolando la scelta in base al proprio stile e gusto personale. Il cappello da sole è un accessorio davvero utile che può completare il look da spiaggia ma anche un abbigliamento casual quotidiano. Ne sanno qualcosa le over appassionate di abiti larghi e outfit di classe, dove il cappello è un segno distintivo necessario. Ecco una mini selezione di 6 proposte Amazon, tutte per voi.

Cappello a secchiello ripiegabile da donna di YULOONG

Comodo e pratico ecco il cappello a secchiello di YULOONG, in cotone leggero e fresco perfetto per le calde giornate di sole. Disponibile in tonalità chiara, terra bruciata e scuro è un cappello facile da indossare e perfetto per ogni testa, grazie al cordino interno che permette di regolare la circonferenza dello stesso. L'ampia tesa protegge il viso e la cute dai raggi UV, ma anche le parti più trascurate come le orecchie e il collo, per un comfort totale. Si ripiega facilmente così da agevolarne il trasporto in borsa, e con due acquisti si può sfruttare un comodo sconto. Scopri il prodotto su Amazon.

Cappello a tesa larga con rete e tessuto di INOGIH

Realizzato in materiale sintetico e cotone il cappello di INOGIH è comodo da indossare e molto traspirante, grazie alla fascia posteriore realizzata in retina leggera. È un copricapo estivo femminile che ben si adatta a ogni testa e resta ben saldo grazie ai due piccoli legacci, che si possono annodare sotto al mento. Inoltre la circonferenza esterna della falda presenta una parte rigida che consente allo stesso di mantenere la posa, proteggendo al contempo il viso e il collo. Si piega facilmente per un trasporto agevole, ed è facile da indossare. Completa il look il tessuto interno floreale e il bottone di rifinutura. Scopri il prodotto su Amazon.

Cappello in paglia morbido perfetto per la spiaggia

Morbidissimo e delicatamente intracciato, ecco il cappello di paglia di N/A/A, l'ideale da indossare durante le passeggiate sotto il sole o mentre ci si rilassa in spiaggia. Dal design romantico il cappello è caratterizzato da una trama che offre una perfetta traspirazione, eliminando il calore e permettendo all'aria di rinfrescare la testa. Completa il tutto la morbida falda che protegge la pelle del viso, per un cappello comodo da piegare e trasportare in borsa. Scopri il prodotto su Amazon.

Cappello in paglia a tesa larga per un look romantico

La paglia lavorata finemente e l'ampia falda caratterizzano il design di questo elegante cappello da sole di Lanzom, dal look morbido e facile da indossare. Un articolo curato nei minimi particolari e caratterizzato dalla presenza di un nastro a contrasto, anche se i modelli sono tanti e tutti particolarissimi. L'ideale da indossare in spiaggia oppure mentre si passeggia, in abbinamento con un abito dal look vintage ma sempre attuale. Scopri il prodotto su Amazon.

Cappello con tesa e apertura per la coda di cavallo di Muryobao

È di Muryobao il comodo cappello in tessuto sintetico e traspirante, del tutto impermeabile ma anche leggero. Un articolo adattissimo per le over che vantanto una lunga chioma raccolta in una coda di cavallo, e che possono indossare il copricapo grazie all'apertura posteriore. Veste in modo comodo e stabile, anche grazie al cordino di chiusura che si annoda sotto al mento e alla fibbia che regola il formato. Scopri il prodotto su Amazon.

Cappello Panama in paglia di Yuson Girl

Massima vestibilità per un evergreen della sezione cappelli, parliamo del modello Panama di Yuson Girl comprensivo di tesa morbida ma non cedevole e di una fascia decorativa. Leggero, traspirante, facile da indossare, è un cappello realizzato in materiale naturale, perfetto per ogni occasione. Completa il set un comodo cinturino da fissare durante le giornate più ventose. Disponibile in varie colorazioni, con quattro acquisti simili si può sfruttare un comodo sconto. Scopri il prodotto su Amazon.

