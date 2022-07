Feste a tema, viaggi e regali: i 60 anni si vivono una volta sola

Festeggiare un compleanno è sempre una ragione di gioia. Ma l’organizzazione di un party può essere complessa, soprattutto se si tratta di una tappa importante, come quello di un multiplo di 10. E allora come si possono festeggiare i 60 anni in maniera memorabile, senza stressarsi troppo e soddisfacendo qualche piccolo grande desiderio? Qui di seguito alcune idee.

Una grande festa insieme ai coetanei

Se l’organizzazione di un grande party può creare ansie ed eccessive aspettative, perché non dividere i compiti tra più persone? Un compleanno di 60 anni può essere quindi festeggiato insieme da diversi amici di una stessa cerchia che appartengono alla stessa “classe”. Per fare un esempio: nel 2022 possono partecipare a una ricorrenza di questo genere tutti i conoscenti di un gruppo che sono nati nel 1962. È molto facile allargare questa cerchia, tra l’altro, se si vive in un paesino o in un borgo, in un luogo in cui ci si conosce un po’ tutti.

In estate il compleanno può essere celebrato in un luogo all’aperto, magari affittando una struttura ristorativa che offre uno spazio immerso nel verde. Ma, più in generale, si può pensare a un party a tema. Se si è i soli festeggiati, la scelta può ricadere su una delle proprie passioni, come cinema o fumetti, oppure lo spazio, le scienze, i viaggi nel tempo, e così via. Naturalmente più festeggiati dovranno trovare un punto d’incontro comune.

Un viaggio, da soli o in compagnia

Quello dei 60 anni è un punto d’arrivo importante nella vita. In questo momento del proprio percorso personale, si suppone che ogni persona abbia sviluppato un grosso bagaglio di esperienze, abbia affinato i propri gusti e sia giunto a un livello di indipendenza - su qualunque fronte - tale da potersi permettere un lungo viaggio lontano, magari verso una meta lontana.

Questo viaggio lo si può compiere soli oppure in compagnia, del partner della propria vita oppure con un gruppo di amici. Le mete possono essere tante: una meta naturalistica come i laghi di Plitvice o una grande città tentacolare come New York o Tokyo. Per chi vuole invece il realx totale meglio puntare su un resort a 5 stelle dotato di tutti i comfort ed escursioni mirate e programmate.

Un fine settimana di completo relax

Se non si ha molto tempo a disposizione perché si è ancora legati a esigenze lavorative, si può pensare, al posto di un lungo viaggio verso una meta lontana, a un fine settimana fuori porta, che consenta comunque di rilassarsi. La risposta più immediata a un interrogativo su una meta è una spa dove coccolarsi con trattamenti per la cura del corpo e il relax più profondo.

Se si dispone di una casa in campagna o in una località di montagna o lacustre, invece si possono coinvolgere degli amici - in base alla capienza della propria abitazione - e organizzare con loro un weekend tra grigliate, aria pulita, sessioni di yoga, strimpellate con la chitarra sotto la luna oppure i passatempi che si preferiscono.

Un regalo da sempre desiderato

Niente feste, niente viaggi: per il 60esimo compleanno ci si fa semplicemente un regalo che sia importante come quest’occasione. Per cui si deve scegliere qualcosa che si è sempre desiderato, magari qualcosa di molto costoso, come un gioiello, un completo d’alta moda, un automobile sportiva, un’attrezzatura elettronica come un computer o una videocamera potente.