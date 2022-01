Fondotinta e primer: come sceglierli a 60 anni

La pelle del viso cambia inevitabilmente con il passare degli anni, mostrando i segni del tempo e perdendo la compattezza della giovinezza: alcuni prodotti di make up, come il fondotinta e il primer, sono sempre armi vincenti per valorizzare il proprio aspetto, anche a 60 anni.

Molte donne temono che l’uso del make up possa mettere in evidenza le rughe e, spesso, rinunciano totalmente al trucco preferendo mostrarsi al naturale. In realtà, l’uso di alcuni prodotti sul viso aiuta ad apparire più giovani, purché si riesca a scegliere consistenze e tonalità giuste e, soprattutto, a dosare la quantità di pigmento da applicare sulla pelle.

Come fare? Ecco alcuni consigli utili per non sbagliare e ottenere un risultato perfetto per qualunque tipologia di pelle.





Fondotinta e primer: a cosa servono

Il ruolo del fondotinta è quello di uniformare l’incarnato e fare da schermo agli agenti atmosferici, rendendo la pelle levigata e uniforme. Le pelli mature, in particolare, traggono vantaggio da questo prodotto proprio per minimizzare le imperfezioni dettate dalla perdita di tono ed elasticità, tuttavia un uso scorretto può generare l’effetto contrario e creare antiestetici depositi di prodotto in corrispondenza delle pieghe.

Il primer, invece, funge da base per il trucco e viene utilizzato per potenziare la durata del make up, mantenendo inalterato il fondotinta e rendendo la pelle levigata a lungo: la sua funzione è anche quella di correggere dove serve, rendere meno evidenti i pori dilatati e i segni di espressione. Questo prodotto deve essere applicato sulla pelle del viso dopo la crema idratante e prima del fondotinta.

Scegliere il fondotinta: 3 regole per non sbagliare

Il miglior fondotinta è quello che non si vede, lasciando la pelle più naturale possibile. Per ottenere questo effetto, tuttavia, è fondamentale seguire alcune regole basilari per sceglierlo:

per identificare la tonalità perfetta è utile fare un piccolo test, applicando una piccola quantità sul dorso della mano o, ancora meglio, tra il collo e la mascella in modo tale da non percepire discromie evidenti;

è utile fare un piccolo test, applicando una piccola quantità sul dorso della mano o, ancora meglio, tra il collo e la mascella in modo tale da non percepire discromie evidenti; la texture più adatta per le pelli mature è parzialmente coprente e traspirante, possibilmente liquida e a lunga tenuta;

più adatta per le pelli mature è parzialmente coprente e traspirante, possibilmente liquida e a lunga tenuta; per sfruttare tutte le potenzialità del fondotinta, inoltre, è preferibile scegliere una tipologia contenente acido ialuronico che aiuta a contrastare l’invecchiamento cutaneo, evitando invece la presenza di solfati e parabeni;

Per ottenere un effetto impeccabile, infine, è importante non eccedere nell’uso della cipria fissante che metterebbe in risalto eventuali rughe soprattutto in alcune zone del viso, come il contorno della bocca e la zona orbitale.

Come usare il primer

Esistono diverse tipologie di primer, in grado di adattarsi a ogni tipo di pelle. Per migliorare l’aspetto delle pelli non più giovanissime, ad esempio, è preferibile optare per un primer con effetto rimpolpante o caratterizzato da un leggero effetto filler. Il risultato sarà una pelle levigata, pronta per ricevere il make up e allo stesso tempo più compatta.

Le pelli mature tendenzialmente grasse, inoltre, hanno bisogno di un primer opacizzante che possa contrastare l’eccesso di sebo, responsabile di conferire al viso un aspetto lucido e di limitare nel tempo l’effetto del fondotinta.