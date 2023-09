Over 50, ecco le 6 migliori creme antirughe per una pelle fresca e giovane

Creme antirughe, ecco la soluzione giusta per rallentare l'azione del tempo, l'inevitabile cedimento cutaneo e la comparsa delle prime trame e segni dell'invecchiamento. L'azione messa in atto dall'avanzare del tempo non si può fermare, ma si può rallentare e arginare con il supporto dei prodotti migliori. Ecco perché fin da giovani è importante abbracciare uno stile di vita sano, con un'alimentazione ricca di cibi antiossidanti necessari per contrastare i radicali liberi. E, principalmente, idratare e massaggiare la pelle con le creme più adatte e nutrienti.

I senior lo sanno che per sfoggiare una pelle luminosa e piena è importante utilizzare la crema antirughe più adatta alla propria cute, che possa agire correttamente sul derma stimolando la rigenerazione cellulare, arginando la perdita di tonicità ed elasticità. Per un'azione decisa Amazon ha selezionato sei prodotti efficaci, sei creme antirughe ricche di ingredienti e sostanze attive, utili contro le rughe. Scopriamole insieme.

Rughe, cosa sono e a cosa serve una crema antirughe

Perché si formano le rughe? E le creme antirughe funzionano davvero? Sono quesiti che ricorrono spesso quando questi fastidiosi inestetismi iniziano a presentarsi sul viso, in particolare segnando lo sguardo e la zona delle labbra. Con gli anni rallenta il rinnovamento cellulare cutaneo, e diminuisce la sintesi degli elementi che compongono il derma come il collagene, le fibre elastiche e i glicosaminoglicani quali l'acido ialuronico. Per questo la cute appare meno elastica, meno tonica e luminosa. Senza dimenticare l'azione negativa messa in atto dai radicali liberi, che attivano lo stress ossidativo in grado di danneggiare le cellule cutanee. A causarlo sono alcuni fattori negativi come il fumo, l'inquinamento ambientale, i raggi UV, alcuni cibi e bevande.

Per rallentare l'azione del tempo si fa ricorso alle creme antirughe, ovvero una serie di prodotti specifici e ricchi di sostanze idratanti, di vitamina C, oli e grassi vegetali e peptidi biomimetici noti anche come sostanze ridensificanti. Ma le creme antirughe contengono anche le vitamine A ed E, i polifenoli, il resveratrolo, l'acido caffeico e gli enzimi ad azione antiossidante contro i radicali liberi. Nutrono con il supporto degli amminoacidi e dei sali minerali, stimolano la microcircolazione, schiariscono la cute rendendola più luminosa e diminuiscono la contrazione dei muscoli mimici. In commercio sono presenti innumerevoli creme antirughe, sia da giorno che da notte, ecco invece quelle più interessanti in vendita su Amazon.

Cura e benessere con RevitaLab crema giorno e notte

Un mix di ingredienti formulati specificatamente per la pelle dei senior, un prodotto super cremoso che si assorbe rapidamente. Si tratta di RevitaLab giorno e notte, con filtro UVA e UVB in grado di schiarire la cute, grazie all'azione della vitamina A, ma anche di MATRIXYL 3000 un complesso peptidico brevettato. La crema contiene collagene e acido ialuronico per rendere il derma più tonico, pieno ed elastico. Inoltre idrata, lenisce e cura le problematiche cutanee grazie all'azione dell'olio di semi di canapa e del burro di karité contenuti. La cute appare meno segnata, più piena e compatta, luminosa. Completa il tutto la chiusura con membrana antibatterica che preserva il prodotto a lungo. Acquista il prodotto su Amazon.

Crema lifting rimodellante Bionike

Si chiama Bionike Defence Xage Ultimate ed è la crema viso antirughe ad azione rimodellante, con effetto lifting efficace. Si applica mattino e sera sulla pelle pulita, con massaggi circolari per un migliore assorbimento. L'azione mirata del prodotto stimola la naturale produzione di collagene e acido ialuronico per un derma più sano, pieno e sodo. Idrata senza ungere, così da creare una base protettiva perfetta anche per il makeup. Acquista il prodotto su Amazon.

Pelle rosea e più forte con la crema Age Perfect Golden Age

Se siete alla ricerca di una crema da giorno per il viso ecco la soluzione per voi, Age Perfect Golden Age di L'Oréal Paris. Utile contro il rilassamento cutaneo e le rughe, grazie all'azione del Pro-Calcium, degli estratti di Peonia Imperiale e della radice d'Iris. L'ideale per trattare e curare la pelle senior che, applicazione dopo applicazione, apparirà più tonica, rosea, con una consistenza più piena e forte. Acquista il prodotto su Amazon.

Trattamento antirughe intensivo di Roc

Si chiama Retinol Correxion Line Smoothing Max Hydration ed è la crema antirughe di Roc che favorisce una texture della pelle più giovane e levigata.È formulata con Retinolo puro RoC e acido ialuronico idratante, per aiutare a riempire e ringiovanire la cute e per ridurre la dilatazione dei pori. Per un'azione costante e dai risultati rapidi, per un viso più liscio in una sola settimana. Acquista il prodotto su Amazon.

Trattamento antirughe per un apetto più sodo con Filorga

Filorga Time-Filler è un prodotto antirughe in crema che si applica facilmente sulla pelle e non unge offrendo una freschezza unica. Basta un piccolo quantitativo per agevolare un massaggio con assorbimento rapido, favorendo così una cute morbida e più soda. Il merito è dell'acido ialuronico contenuto che leviga le rughe e rimpolpa la pelle del viso. Acquista il prodotto su Amazon.

Crema antirughe di Lierac per una cute piena e senza macchie

Una crema antirughe adatta per cute secca e disidratata, è Premiun di Lierac con oli vegetali, acido ialuronico puro ed estratti di fiori neri rari. Un prodotto dalla texture corposa e ricca, perfetto per curare e nutrire la cute ma anche ridure i segni dell'età e il naturale rilassamento cutaneo. Il viso appare più fresco e vellutato con un'evidente riduzione delle macchie e delle irregolarità cutanee. Acquista il prodotto su Amazon.

