Rimettersi in forma (cucinando) con le friggitrici ad aria: le 8 migliori in sconto

Ascolta ora: "Rimettersi in forma (cucinando) con le friggitrici ad aria: le 8 migliori in sconto"

Mangiare bene, mantenersi in forma e ridurre i consumi: con una friggitrice ad aria raggiungere questo obiettivo diventa facile e alla portata di tutti, sfruttando tutte le potenzialità di un elettrodomestico innovativo, versatile e sostenibile.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon, in programma il 10 e 11 ottobre 2023, è l’occasione perfetta per acquistare la friggitrice ad aria a prezzi scontati o sostituire quella che si ha in casa con un modello più performante.

Grazie al meccanismo di cottura ad aria, questa speciale friggitrice si trasforma in un forno ventilato di piccole dimensioni che permette di preparare pietanze dolci e salate in poco tempo, limitando notevolmente la quantità di grassi utilizzati e di conseguenza le calorie dei cibi.

I fattori che entrano in gioco quando si tratta di scegliere la friggitrice ad aria sono molteplici, partendo dalla capienza fino alle funzionalità specifiche.

Philips Airfryer Serie XL da 6.2 litri

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie XL ha una capienza pari a 6,2 litri, perfetta per cucinare fino a 5 porzioni riducendo del 50% i tempi di cottura e risparmiando fino al 70% di energia rispetto a un forno tradizionale. Il display touch permette di accedere facilmente ai 7 programmi di cottura preimpostati, mentre la tecnologia Rapid Air con l'esclusivo design a "stella marina" crea una circolazione ottimale dell'aria calda, ottenendo cibi croccanti e teneri.

Guarda l’offerta su Amazon

Moulinex Easy Fry Deluxe friggitrice ad aria

Multifunzione e pratica da usare, la friggitrice ad aria calda Moulinex Easy Fry Deluxe consente di ottenere preparazioni leggere e sane senza l'uso di olio.

Caratterizzata da una capienza pari a 4.2 litri, ha 4 possibilità di cottura: frigge, arrostisce, griglia e cuoce diverse tipologie di cibo, grazie agli 8 programmi preimpostati con temperature che variano tra 80 °C e 200 °C.

Guarda l’offerta su Amazon

Friggitrice ad aria Cosori da 5.5 litri

La friggitrice ad aria Cosori da 5.5 litri ha la possibilità di impostare 11 funzioni di base e 2 funzioni speciali (preriscaldare e mantenere caldo), permettendo di cucinare velocemente. I cestelli antiaderenti sono comodamente lavabili in lavastoviglie.

Guarda l’offerta su Amazon

Russell Hobbs friggitrice ad aria XXL

La friggitrice ad aria Russell Hobbs XXL da 8 litri vanta l’innovativa tecnologia "Rapid Air" che crea un turbine di aria calda a 220°C, in grado di cuocere velocemente e con pochissimi grassi. Sono presenti 10 programmi di cottura preimpostati selezionabili dal display touch: pesce, patatine fritte, pollo, uova, cottura, grill, disidratazione, scongelamento, verdura e riscaldamento.

Guarda l’offerta su Amazon

Princess friggitrice ad aria calda XL

Versatile e pratica, la friggitrice ad aria calda Princess da 3.2 litri permette di cuocere, grigliare e arrostire con l’80% di grassi in meno, garantendo lo stesso gusto e consistenza di una normale friggitrice. Sono presenti 8 diversi programmi e 7 funzioni di cottura ma anche il controllo regolabile della temperatura, il timer integrato e il pannello di controllo digitale.

Guarda l’offerta su Amazon

Ariete Airy Fryer XXL da 5.5 litri

Ariete Airy Fryer XXL è la friggitrice ad aria calda da 5.5 litri che, usando un solo cucchiaio di olio, permette di cucinare in modo sano, leggero e gustoso. Grazie al cestello extra large da 5.5 litri permette di cuocere grandi quantità di cibo (fino a 2,5 kg di patatine fritte) in una sola volta, senza disperdere fumo e odori in cucina.

Guarda l’offerta su Amazon

Ninja friggitrice ad aria 3.8 litri

Con le sue 4 modalità di cottura, la friggitrice ad aria Ninja da 3.8 litri permette di friggere, arrostire, riscaldare e disidratare velocemente. La frittura ad aria calda si ottiene usando fino al 75% di olio in meno rispetto ai metodi di frittura tradizionali, mentre la cottura avviene in metà tempo rispetto al forno normale.

Guarda l’offerta su Amazon

Tristar friggitrice ad aria digitale 4.5 litri

La friggitrice ad aria Tristar da 4.5 litri ha lo schermo tattile e 8 programmi di cottura. La tecnologia ad aria calda consente di friggere, grigliare, arrostire e cuocere al forno anche senza olio e ottenendo un risultato sempre molto croccante.

Guarda l’offerta su Amazon

Leggi anche: