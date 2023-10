Dai robot da cucina ai forni elettrici: 12 offerte Amazon da non perdere

La cucina è una passione per molte persone e ad ogni "chef" serve lo strumento giusto. Gli attrezzi da cucina infatti semplificano la vita tra forni e fornelli e riescono a rendere l’esperienza divertente, colorata oppure semplicemente rilassante. E per chi non ha dimestichezza con la cucina potrebbero rappresentare un ottimo spinta a scoprire questo questo mondo. Con il PrimeDay di Amazon ci sono tantissime offerte da cui lasciarsi ispirare.

Il robot da cucina

La Bosch ha una lunga e fruttuosa consuetudine rispetto ai robot da cucina, e il MultiTalent 8 è l’oggetto del desiderio per molte persone. La sua potenza è molto vicina a quella di un macchinario professionale, come quelli che si usano, ad esempio, in pasticceria, e possiede oltre 50 funzioni, tra cui tagliare, macinare, impastare, frullare, grattugiare e montare. È facilissimo da usare e da pulire.

L’affettatrice

Per chi desidera la freschezza dei salumi e dei formaggi come appena acquistati al supermercato, l’affettatrice Rgv Mod 25 Special Edition Red è un oggetto da non perdere. Si tratta di un attrezzo professionale ma se si ha una famiglia numerosa o ci si diletta a molti pranzi o cene con tanti invitati torna utilissimo e quindi la spesa vale ben l'impresa.

La planetaria

I dolci sono una grande passione? E allora la planetaria Kenwood Chef XL può semplificare davvero la vita. Le planetarie sono attrezzi elettrici che permettono di impastare e montare avvalendosi di una ciotola che non è statica ma ruota a 360 gradi, ottenendo così un’amalgama più omogenea. Perfetta anche per chi impasta pizze e focacce salate in casa. Questo modello, molto potente, possiede una ciotola da 7 litri, 3 ganci di miscelazione ed è personalizzabile con oltre 25 accessori che però si comprano separatamente.

Il multicooker

Quando si ha poco tempo o poca voglia di stare in cucina non significa che non si abbia l’esigenza di consumare un pasto sano e fatto in casa. E si può fare con Moulinex Cookeo, che possiede 150 ricette preimpostate, 6 modalità di cottura e può realizzare dei pasti anche per una famiglia di 6 persone. Basta seguire la guida e si otterrà il pasto desiderato.

Il mixer a immersione

Non si deve mai sottovalutare l’importanza in cucina di un mixer a immersione. Con mixer a immersione può agevolare la realizzazione di pappette per i bambini, vellutate ma anche condimenti per la pasta di propria invenzione. Girmi Mx16 assicura 2 velocità per quanto riguarda la funzione frullatore ma aggiunge anche quelle di sbattitore e tritatutto. E le sue lame sono in acciaio inox.

Il passaverdure

Appassionati di verdure passate? Dediti alle ricette di recupero, soprattutto quando si parla di gusci di pomodoro per la preparazione dei sugo fresco? Niente paura, c’è il passaverdure elettrico Ariete Passì Orange 2.0. Ha tre dischi con diverse grane (per passata fine, media e grossolana) in dotazione, si smonta e si lava perfino in lavastoviglie.

La “pizzeria”

Anche se la pizza in casa era l’attività prevalente in pandemia, certe buone e sane abitudini non devono essere messe da parte. Tutto diventa più veloce con la “pizzeria snack napoletana” G3 Ferrari G10032, fornetto fatto in doppia pietra refrattaria e con ricettario incluso. Ci mette pochissimo a cuocere una pizza in casa e il suo gusto è genuino.

Il grill per la carne (e non solo)

Perfetto per grigliare la carne ma anche le verdure è il barbecue grill elettrico DeLonghi Bq80. Qui è tutto doppio: doppia griglia, doppia rotazione, doppia impugnatura termoisolante per impedisce di scottarsi. È dotato inoltre di interruttore di sicurezza e vassoio antigoccia.

Il bollitore

Se le bevande calde, dal latte al tè, sono irrinunciabili, talvolta la loro preparazione impigrisce: non c’è quindi niente di meglio del bollitore Russel Hobbs da un litro con filtro anticalcare rimovibile e lavabile in acciaio. Eventualmente si può portare anche in viaggio.

Il frullatore

Un frullatore a bicchiere torna sempre utile per realizzare frullati, frappé o smoothie, ma anche vellutate o pappine per i bambini. Una soluzione ottimale è rappresentata dal frullatore a bicchiere Black&Decker, che è elegante, capiente, robusto e anche facile da pulire.

La pentola a pressione

Per realizzare alcune ricette, come per esempio la carne alla genovese, la pentola a pressione rappresenta un enorme aiuto in cucina. Perché la cottura avviene in metà del tempo, per questa e molte altre preparazioni. Il modello Irradial Control Lagoesay Up di Lagostina rappresenta una garanzia, perché proviene da un marchio molto consolidato per prodotti di questo tipo. Ha un triplo strato e l’apertura facilitata. Naturalmente è in acciaio inossidabile e va bene sia per i fornelli a gas che per quelli a induzione.

Il fornetto

Negli anni ’80 era celebre la prima versione del fornetto elettrico Sfornatutto DeLonghi che oggi torna in questa nuova veste più efficiente e moderna per incorporare diverse funzioni di cottura, come la friggitrice ad aria. Nella confezione sono comprese griglia, leccarda e spiedo per il girarrosto.

