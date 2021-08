Gambe gonfie e capillari in vista? Ecco cosa fare

Le gambe gonfie rappresentano una problematica molto diffusa, in particolare nella categoria senior, dovuta anche alla presenza di patologie pregresse e a uno scarso movimento. Il caldo è nemico giurato delle gambe e può peggiorare la condizione dolorosa, aumentando il gonfiore degli arti inferiori con ristagno di liquidi e pesantezza.

Il movimento risulta difficoltoso e il gonfiore colpisce sia gambe che caviglie e piedi, favorendo un accumulo di liquidi noto come edema periferico. Senza dimenticare i capillari a vista, un inestetismo ricorrente che potrebbe indicare la presenza di una problematica legata alla circolazione del sangue. Ma cosa causa il gonfiore delle gambe, quali sono le cause scatenanti e quali rimedi naturali si rivelano utili?

Gambe gonfie: cause e sintomi

Gambe gonfie in evidenza: un problema fastidioso che il caldo estivo accentua con forza, sollecitato da una serie di cattivi abitudini. Il disturbo può essere conseguenza diretta del caldo, nonché della presenza di patologie quali diabete, colesterolo alto, problemi renali, cardiaci ed epatici, ma anche di cattive abitudini in grado di peggiorare il disagio fisico.



Ad esempio, una vita senza movimento e troppo sedentaria, accompagnata da un’alimentazione ricca di grassi e di sodio, possono rendere il disturbo più gravoso. Ancora, le gambe si possono gonfiare anche come conseguenza della ritenzione idrica. Oltre al gonfiore, si può percepire anche formicolio e dolore notturno ai polpacci, con tanto di crampi e anche difficoltà di deambulazione.

Capillari a vista: cosa li provoca

I capillari sono piccoli vasi utili per la microcircolazione periferica. Eppure, quando appaiono molto evidenti e superficiali, rappresentano un problema estetico importante: le aree più colpite sono proprio le cosce e le gambe.

Noti anche come teleangectasie, i capillari in evidenza possono essere conseguenza diretta di uno squilibrio ormonale, ad esempio dopo la menopausa. Oppure dell'assunzione di farmaci, di una evidente insufficienza venosa o per predisposizione genetica. La presenza di capillari evidenti ha anche conseguenze sulla cute, che risulta fragile e arrossata. Tra gli altri sintomi si registano pesantezza, gonfiore, formicolii e prurito. Questi capillari si presentano sulla pelle come una ragnatela dalla tonalità rosso-bluastra, in alcuni casi molto evidente.

Rimedi naturali e consigli per le gambie gonfie

Per contrastare queste due condizioni fastidiose si può fare affidamento su una serie di rimedi naturali e consigli alimentari, efficaci e facili da seguire: