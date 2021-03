Snellire l'interno coscia: gli esercizi più efficaci

Una dieta mirata, insieme a uno stile di vita attento, potrebbe rivelarsi la soluzione perfetta per perdere i chili di troppo in modo sano e graduale. Spesso, però, la zona dell'interno coscia sembra resistere alle sollecitazioni. Il grasso, qui, pare sedimentare, abbandonando per ultimo questa parte del corpo. Convivere con un interno coscia poco tonico non è certo piacevole, in particolare se appare cadente o vittima della ritenzione idrica.

Il grasso localizzato è un cruccio di molti, una problematica molto diffusa che colpisce anche gli uomini. Ma a patirne la presenza sono in maggioranza le donne che devono convivere con un accumulo fastidioso di adipe, spesso frutto di uno stile alimentare sbagliato o per l'azione degli estrogeni. Tra le cause vi sono anche scarso movimento e l'arrivo della menopausa, o ancora per una predisposizione genetica.

È necessario agire in modo localizzato, sfruttando tutte le opzioni a disposizione a partire da una scelta alimentare adeguata. Si possono poi praticare massaggi e applicare creme, fino agli esercizi e agli allenamenti utili a snellire e tonificare. Il tutto è alla base di un vero workout casalingo brucia adipe, utile per rassodare e sfoggiare gambe allenate, in salute e super toniche, oltre a ridestare dal torpore i muscoli dell'interno coscia spesso dimenticati o sottovalutati.

Interno coscia, come stabilire un workout corretto

Sollecitare gli adduttori è possibile, sia attraverso movimenti mirati che scelte alimentari, utili a sgonfiare e contrastare la ritenzione idrica. Diventa di fondamentale importanza limitare il consumo di farine raffinate, dolci e zuccheri, evitando i cibi confezionati o altamente conditi. È altresì utile anche diminuire la quantità di latte e latticini assunti, in favore di alimenti ricchi di fibre, integrali e sani, da abbinare a una serie di esercizi affrontabili all'interno delle mura di casa con facilità e comodità estrema, oppure al parco o in giardino durante una giornata di sole.

La scelta non deve ricadere necessariamente su sport di allenamento quali corsa, nuoto, salto della corda, camminata e bicicletta, ma si possono istituire anche routine composti da esercizi localizzati per rendere tonica la parte interna delle cosce. L'idea di base è quella di creare workout da affrontare giornalmente, intervallandoli con una giornata di stop, e abbinare il tutto a massaggi drenanti con creme e oli come quello alle mandorle, così da riattivare la circolazione. Prima e dopo ogni attività di fitness è bene scaldare e rilassare i muscoli con un po' di sano stretching.

Interno coscia: gli esercizi per il dimagrimento