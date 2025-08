Gilet, come indossarlo con stile in estate. Gli outfit imperdibili anche a 50 anni

Il gilet dopo aver raggiunto un grande successo durante la primavera è un capo in voga anche per la stagione più rovente.

Per la sua versatilità, il comfort e lo stile non può assolutamente mancare nelle valigie delle vacanze. Si abbina con facilità ad ogni outfit donando un tocco chic e raffinato allo stesso tempo.

Capo dalle mille sfaccettature, tutte da esplorare e sperimentare per disinvoltura. È adatto alla donna che ama osare spaziando da un look casual ad uno più formale e strutturato. Divide, stratifica e piace alle fashioniste proprio perché non è mai prevedibile e ha la capacità di sorprendere sempre. Scopriamo come indossare il gilet con stile. Ecco gli outfit più amati dalle over 50 e non solo.

Con i pantaloni sartoriali per un tocco androgino

Il gilet calza alla perfezione abbinato ad un paio di pantaloni classici dal taglio sartoriale che scende morbido e ampio donando eleganza e sofisticatezza. Questo outfit può essere arricchito da un paio di Mary Jane o un paio di sandali con tacco alto portati con disinvoltura e stile. Adatto per la città e per il lavoro.

Con un abito lungo per un effetto boho -chic

Indossato su un abito lungo in stile boho chic aggiunge stile ad un outfit già di per sé memorabile. Con ai piedi sandali in cuoio ultra flat e con una borsetta in cuoio dà vita ad un vero e proprio revival degli anni Settanta degno di nota. Adatto sia per le un look da vacanza ma perfetto anche in città.

Con i bermuda in perfetto street style

Utilizzato al posto della giacca sotto una t- shirt basic colorata e un paio di bermuda in denim è un vero e proprio mix tra look casual e sportivo che ricorda un pò gli anni Novanta. Un’idea outfit perfetta da sfoggiare in diverse situazioni. Può essere facilmente personalizzata optando con tessuti, colori e accessori che conferiscono stile e originalità.

Classico nero su camicia bianca

Un indiscusso evergreen da abbinare ad una gonna che arriva fino al ginocchio. È un look che in estate conferisce freschezza, stile e praticità. A fare la differenza sono gli accessori, come una bag con le borchie.

Con i jeans a zampa tra passato e presente

Unisce a pieno lo stile androgino con quello boho-chic. Crea il perfetto equilibrio tra comfort e stile, tra passato e presente.

Ai piedi si può optare per un sandalo ultra flat o snakears adatte per un look vacanziero e spensierato o un paio di decolleté col tacco o stivaletti texani da sfoggiare nelle occasioni speciali da abbinare ad una tracolla in cuoio con frange.