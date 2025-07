Abiti all'uncinetto per un look boho chic anche a 50 anni. Quali i modelli ideali

Una delle tendenze più amate in questa estate sono gli abiti all’uncinetto.

Dal modello corto a quello midi o lungo, sono un must have per sfoggiare un outfit sofisticato che non passa assolutamente inosservato. È un tipo di abito comodo, fresco che sa donare un irresistibile tocco boho- chic .

Adatto sia per una passeggiata al mare durante le vacanze, che per la città nelle giornate più roventi. La lavorazione all’uncinetto trae origine dall’epoca dei faraoni in Egitto. C’è chi sostiene che l’abitudine ad intrecciare i fili dei tessuti invece abbia origine tra le popolazioni indigene sudamericane.

Gli abiti all’uncinetto tanto amati dalle fashioniste hanno alla base una tecnica artigianale molto minuziosa. Molti abiti si caratterizzano per il loro motivi decorativi che li rendono speciali e originali. Molto amati negli anni Settanta donano un tocco bohemienne intramontabile. Scopriamo quali sono i modelli di abito all’uncinetto che non possono assolutamente mancare nel guardaroba delle donne over 50 a non solo.

Da spiaggia in tinta unita

Dalle nuance vivaci che spaziano dall’arancio mandarino all’azzurro corallo, questi abiti sono perfetti per valorizzare l’abbronzatura. Adatti da indossare come copricostume dopo la spiaggia. Spopolano nei momenti dedicati all’aperitivo al tramonto. Donano un senso di sofisticatezza.

Versione extra lunga per la città

Si caratterizza per la sua lunghezza. Confortevole ed elegante al tempo stesso. Indossato con gli accessori giusti, come dei sandali in cuoio ultra flat e una cintura in cuoio donano un tocco boho -chic da prediligere in città per qualsiasi occasione, dall’ufficio al tempo libero.

Minigonna con top abbinato

Consigliato alle donne frizzanti e versatili. Consigliato il motivo granny square, nato originariamente per sfruttare gli avanzi dei tessuti della nonna. La mini gonna slancia le silhouette più esili. Dona un tocco sbarazzino e amato da chi sa osare ad ogni età.

Bianco a trama fitta con maniche lunghe

Dona un sorprendente effetto vedo non vedo. È una valida alternativa al copricostume o al caftano. Indossato con lingerie con colore contrastante o nude può essere indossato anche in città. Abbinato a delle infradito rasoterra e ad una microbag a spalla dà vita ad un outtif casual e passepartout.

Corto a stampa floreale revival anni Settanta

Un vero e proprio revival degli anni Settanta che crea suggestione.

I dettagli floreali donano vitalità e sprigionano un senso di rinascita e allegria. La lunghezza fino al ginocchio lo rende confortevole. Abbinato a sandali con tacco si arricchisce di eleganza e romanticismo. Può essere sfoggiato anche di sera per occasioni speciali.