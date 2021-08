La ginnastica a 60 anni: come farla a casa

Fare ginnastica a casa dopo i 60 anni è molto più che una buona idea. L'esercizio fisico, specie dopo i temutissimi "anta", è caldamente raccomandato dagli esperti in quanto previene l'insorgenza di patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico e circolatorio.

Bastano davvero pochi minuti di allenamento quotidiano - e un pizzico di buona volontà - per tonificare il corpo evitando quei fastidiosissimi acciacchi dell'età. In questo articolo, vi suggeriamo come fare per restare in forma con qualche piccolo accorgimento e un paio di dritte sulla pianificazione dei workout casalinghi.

Perché fare ginnastica a casa

Disporre di tempo utile da dedicare alla cura del proprio corpo dovrebbe essere una priorità assoluta per gli uomini e le donne di tutte le età. Tuttavia, è sempre più difficile riuscire a ritagliarsi un momento per sé durante la giornata. Men che meno lo è frequentare un corso di aerobica o pilates in un centro sportivo.

Una valida alternativa alla palestra potrebbe essere l'home fitness, ovvero, la ginnastica a casa. In questo modo, riuscirete ad ottimizzare il tempo a vostra disposizione senza mai dover rinunciare a un pomeriggio di shopping con le amiche o a un romantico week-end con il vostro partner. Senza contare che, qualora decideste di seguire un programma di allenamento online, potete interrompere la sessione di esercizi e riprenderla in qualunque momento. Insomma, sarà un po' come avere a disposizione un personal trainer 24 ore al giorno.

Cosa serve per l'home fitness

Per allenarsi in casa non occorre dotarsi di bilancieri olimpionici e macchine multifunzionali. Anzi. Uno degli aspetti più vantaggiosi dei workout casalinghi è proprio quello di trasformare piccoli oggetti in uso nella quotidianità in attrezzi.

Le bottiglie d'acqua da mezzo litro, ad esempio, possono essere utilizzate a mo' di pesi per tonificare la muscolatura delle braccia. Lo stesso si dica della pallina da tennis, utile per rassodare l'interno coscia o assottigliare il punto vita.

Gran parte dei programmi di ginnastica casalinga prevedono perlopiù esercizi a corpo libero. In linea di massima, per l'home fitness dovrete disporre di:

abbigliamento comodo (tuta o leggins e sneakers);

comodo (tuta o leggins e sneakers); cardiofrequenzimetro (per tenere sotto controllo il battito cardiaco);

(per tenere sotto controllo il battito cardiaco); tappetino antiscivolo;

antiscivolo; bande elastiche (non indispensabili);

(non indispensabili); tablet o pc con connessione a internet per seguire video illustrativi e tutorial.

Quali esercizi si possono fare a casa dopo i 60 anni

In internet, tra le app del vostro smartphone e su alcuni canali della tv satellitare, troverete un miriade di tutorial dimostrativi per la ginnastica da fare a casa. Il nostro consiglio è quello di affidarvi a esperti selezionando un programma di allenamento soft. In questo modo, eviterete di sottoporre corpo a stress eccessivo riducendo il rischio di infortuni.

Ecco una breve lista di esercizi total body da eseguire dopo un breve riscaldamento: