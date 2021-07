Silver Fitness, cos'è, i benefici per i senior

La ginnastica è un vero toccasana per i senior, tanto che per gli over 60 è nata una disciplina apposita: quella del Silver Fitness. Oggi questa fascia d'età è composta da persone attive e intente ad affrontare una vita ricca di impegni e di interessi, sempre più attente a migliorare la forma fisica, approfittando di programmi dedicati. Dei percorsi specifici guidati dal personal trainer, calibrati e pensati per alternare un allenamento a corpo libero a uno con pesi e attrezzi.

Sebbene si rivolga ai senior, il nuovo Silver Fitness non ha veri e propri limiti di età, perché può migliorare la performance fisica per tutte le generazioni. Inoltre, si tratta di una disciplina molto versatile: può essere praticata in palestra, nei centri di riabilitazione oppure anche seguendo corsi online.





Silver Fitness: cosa è

L’allenamento del Silver Fitness contempla due grandi tipologie di movimento: a corpo libero e con attrezzi, veri e propri percorsi mirati per il benessere dei senior:

: le attività possono essere tante e differenti, a partire dallo yoga passando per il , dallo stretching fino a giungere agli esercizi più intensi. Ad esempio flessioni, addominali, plank, saltelli sul posto, corsa e skip sul posto, affondi, squat, fino agli step e ai piegamenti. Una tipologia di movimento che si può seguire anche online e comodamente da casa, grazie all’impiego di un abbigliamento comodo, scarpe da fitness e un tappetino; Attrezzi e palestra: la presenza di pesi, macchinari e attrezzi migliora la risposta muscolare, per una buona esecuzione è fondamentale frequentare un centro attrezzato e ben fornito. Una soluzione ottimale è avvalersi di un personal trainer e di una scheda personalizzata secondo le proprie esigenze.

Lo sport è la risposta migliore contro la vita sedentaria, un percorso che può trasformarsi in uno stile di vita e da seguire con la giusta costanza. Da alternare alle classiche passeggiate, magari in compagnia di amici e animali da compagnia, oppure alla corsa e al nuoto, in grado di migliorare la resistenza respiratoria e la coordinazione.

Silver Fit, tutti i benefici e i vantaggi

Un’attività fisica costante e un allenamento mirato permettono di ottenere diversi vantaggi e benefici: i programmi per i senior puntano sulla costanza come regola principale. Per questo i percorsi di Silver Fitness hanno tanto successo, oltre all'evidente giovamento per il corpo, per gli organi e per la mente: