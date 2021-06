Pancia piatta? Anche a 60 anni in poche mosse

Non è detto che a 60 anni non si possa avere una pancia piatta e non si riesca a raggiungere la forma perfetta. Anche se dimagrire in questa fascia d'età non è così semplice come in gioventù, quando bastava muoversi di più, fare attenzione a ciò che si mangia e seguire alcuni accorgimenti per avere una linea snella e stare bene con il proprio corpo. Con il trascorrere degli anni, e con la menopausa per le donne, le cose cambiano. Pur seguendo uno stile alimentare senza eccessi, il peso sembra aumentare inesorabilmente.

Per il dimagrimento degli over 60, valgono le stesse regole del dimagrire a 20 o 30 anni, ma ovviamente c’è bisogno di prestare una particolare attenzione ad alcune abitudini di vita, in modo da affrontare questa particolare età nel modo più sereno e piacevole possibile.

Come avere una pancia piatta

Cerchiamo dunque di capire come poter mantenere una bella linea senza per questo costringersi a seguire diete feroci, semplicemente seguendo alcuneche possano comunque salvaguardare il nostro benessere psicofisico.Innanzitutto, bisogna assumere meno sale ed è necessario bere almeno otto bicchieri d’acqua al giorno, che contribuiscono a idratare l’organismo anche dall’interno, e non solo dall’esterno. I prodotti cosmetici da soli non riusciranno mai a rallentare l'invecchiamento cutaneo, senza curare anche l'

Prima di andare a dormire, poi, bisogna evitare di mangiare cibi difficilmente digeribili e limitare il consumo di dolci a solo due volte alla settimana. Stesso discorso vale per gli alcoolici, che vanno assunti con molta moderazione. Ciò può contribuire in maniera importante a mantenere una pancia piatta.

Abolire i pasti abbondanti e preferire i piccoli spuntini

A 60 anni l’intestino riesce ad assorbire la stessa quantità di alimenti a cui si era abituati in gioventù, senza enormi differenze sulle capacità di metabolizzazione del cibo. Tuttavia, per i senior l’è ovviamente minore, per cui è comunque necessaria unaDa evitare, o limitarne il consumo a una o due volte a settimana, sono tutti i cibi ricchi di grassi e quindi di, come carne, uova o formaggio, che possono determinare anche gravi conseguenze cardiovascolari. Inoltre, a 60 anni il grasso che si accumula sulla pancia non solo può essere esteticamente poco gradevole, ma può determinare dolore alle ginocchia poiché agisce negativamente sulle giunture. Per questo è importante evitare di mangiare molto: bisogna prediligere gliche si possono fare più volte al giorno.

Cosa mangiare?

Anche senza affidarsi aestremamente rigide, è dunque necessario non perdere mai di vista l’apporto calorico dell’alimentazione e, unitamente a uno stile di vita sano, è indispensabile prediligere frutta fresca, verdura, cereali integrali, legumi, carne magra e latticini magri.Per i senior è più che mai necessario dedicare una parte della giornata anche al movimento: almeno cinque volte a settimana bisogna trovare tempo per le passeggiate, alternando un passo intenso e veloce a uno più blando. Si dovrebbe partire magari con un allenamento di una ventina di minuti al giorno, aumentando via via i minuti, fino raggiungere l'obiettivo di 40 minuti per minimo tre volte alla settimana. In questo modo è possibile tenere alto il livello dele rafforzare laPer contrastare infine la diminuzione del collagene e quindi la flaccidità della pelle, è utile mangiare molte proteine, favorendo così l’aumento della massa muscolare, e cercare di rimanere tonici dedicandosi a corsi come yoga o pilates

L’importanza della palestra

Il consiglio, per muoversi in maniera corretta, è quello di trovare unavicino casa, comoda e facile da raggiungere in qualunque momento, anche quando non si ha molto tempo da dedicare all'Utilissima può essere una scheda personalizzata fatta su misura dal, alla quale sarà possibile dedicarsi in qualunque momento della giornata, in modo da tenere il fisico in allenamento, anche quando i tempi sono stretti e la pigrizia bussa alla porta.

Alcuni esercizi da fare a casa

Per coloro, invece, che intendono esercitarsi nella propria abitazione, ecco alcuni consigli utili per ottenere buoni risultati e la pancia piatta. Una proposta utile prevede l'alternanza di due