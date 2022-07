Gioielli, week end, libri e cosmesi: il regalo perfetto per ogni 60enne

Cosa si può regalare a una donna che compie 60 anni? Non è facile. Mano a mano che il tempo trascorre, è complesso immaginare cosa possa desiderare un’amica o una parente per un compleanno tanto speciale. Ma i doni non si fanno soltanto in vista di ciò che una persona può desiderare o non ancora possedere: dicono qualcosa di chi il dono lo fa, comunicano il modo in cui si vede la festeggiata, l’affetto o l’amore che si prova per lei. Qui di seguito un elenco dedicato a diversi caratteri femminili.

Un libro

Ne è stata tratta una serie tv ma la bellezza della parola impressa sulla carta stampata è qualcosa che non si può affatto sostituire. Il libro L’amica geniale è il dono giusto per le donne che amano la lettura e che al tempo stesso cercano in un libro sentimenti immortali.

Un profumo

Non è facile scegliere una fragranza per una persona, soprattutto se la si conosce poco. Quindi questo è un regalo un po’ più intimo, che può essere da chi conosce i gusti della festeggiata.

In generale se non si conoscono le preferenze, si può sempre optare per un grande classico della profumeria, andando così sul sicuro.

Un decanter

Ci sono donne che amano l’ospitalità, la convivialità. Donne che organizzano pranzi e cene per amici e parenti. Si può quindi decidere di regalare un oggetto prestigioso, in materiale prezioso, realizzato da artigiani o anche a carattere industriale ed esclusivo.

Come un decanter, un oggetto utile e dall’aspetto elegante e scenografico. Oltre ai decanter per vino ne esistono anche altri per diversi alcolici, come ad esempio quello per il whisky.

Un calendario perpetuo

Un prodotto utile e d'arredamento. Il calendario perpetuo in porcellana può trovare posto in soggiorno o nella cucina della festeggiata.

Un fine settimana in spa

Un fine settimana di relax rappresenta un dono che tutti gradiranno. In particolare, le donne che amano prendersi cura di se stesse o che hanno bisogno di una pausa rigenerativa, con un massaggio rilassante o una nuotata in piscina.

Un gioiello speciale

Una donna di 60 anni ha sviluppato un gran gusto per le cose belle. E un gioiello scelto per lei può essere molto speciale: come ad esempio un paio di orecchini con il cameo, o un ciondolo oppure anche un braccialetto realizzato artigianalmente da qualche artista locale. Se si conosce qualche orafo, si può chiedere di realizzare un gioiello ad hoc per esempio.