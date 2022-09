Giornata mondiale della barba. Come prendersene cura a 60 anni

Il 4 settembre si celebra la giornata mondiale della barba, il World Beard Day dedicato a tutti coloro che scelgono di valorizzare questo fondamentale dettaglio del viso maschile, ricco di fascino e in grado di mettere in evidenza la personalità. Un giorno speciale che rappresenta l’occasione perfetta per dedicare alcune attenzioni in più ai vari pizzetti, barbe incolte e baffi, scoprendo i segreti per prendersene cura tutto l’anno.

Se da un lato è importante curare la pelle del viso fin dalla giovane età, dall’altro lato è fondamentale migliorare l’aspetto della barba proprio quando inizia a imbiancare e ha tutte le potenzialità per diventare un punto di forza.

Non tutti sanno, ad esempio, che la barba dovrebbe ricevere le stesse cure riservate ai capelli, caratterizzate da lavaggi regolari e dall’uso di prodotti ad hoc da declinare in base alle esigenze personali.

Shampoo anti-giallo Barba Italiana

Una barba grigia, bianca o brizzolata ha certamente bisogno di uno shampoo in grado di contrastare l’antiestetico riflesso giallo. Lo shampoo anti-giallo Barba Italiana, ad esempio, attenua il rossore grazie ai preziosi oli essenziali a base di camomilla e svolge un'azione calmante sfruttando il potenziale lenitivo dell’olio essenziale di Melissa. Contiene anche oli essenziali di bergamotto e lavanda, noti per l'azione purificante che apportano sul cuoio capelluto e sulla pelle.

Pettine per barba in legno di mogano Rpanle

Realizzato con materiali totalmente naturali, il pettine per barba Rpanle in legno di mogano è perfetto per la cura quotidiana della barba e rende più facile l’applicazione dell’olio da barba. Resistente e antistatico, è dotato della custodia in pelle e presenta file di denti a doppio lato, fini da una parte e grossi dall’altra rispettivamente per districare i nodi e per pettinare finemente barba e baffi.

Balsamo per barba King C. Gillette

Complemento ideale dello shampoo, il balsamo per barba King C. Gillette disciplina i bordi irregolari e conferisce morbidezza. È possibile utilizzar il prodotto con e senza risciacquo, anche come maschera per ammorbidire e nutrire in profondità la barda grazie al burro di cacao contenuto all’interno.

Olio da barba Da’ Dude

L’apporto dell’olio da barba si rivela indispensabile per ottenere un aspetto sano e curato, soprattutto in presenza di ruvidezza e secchezza. L’olio da barba Da’ Dude è anche utile per eliminare la forfora e lenire eventuale prurito. A base di oli vegani estratti da piante, è un composto naturale contenuto all’interno di una boccetta in bamboo. La fragranza è fresca e leggera, a base di fico e limone di Sicilia.

Regola capelli e barba Philips

Accessorio indispensabile per gestire la lunghezza e la forma della barba, il regola capelli e barba Philips è pratico e facile da usare, garantendo un taglio rapido e regolare. La tecnologia Trim-n-Flow Pro impedisce che i capelli lunghi si incastrino nel pettine, mentre i pettini regolabili consentono di impostare la lunghezza in base alle esigenze individuali. La confezione include anche una custodia da viaggio, una spazzola per la pulizia e il cavo di ricarica.