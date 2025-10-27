Abbonati
Leggings, come creare un outfit elegante e comodo: 4 idee

Scopriamo quattro idee per indossare con eleganza i leggings, un capo pratico e versatile immancabile nel guardaroba autunnale

I leggings sono un capo davvero speciale che non può assolutamente mancare nel guardaroba femminile al di là della stagione di riferimento.

Sono pratici e versatili. Li si trovano di diversi tessuti, dall’innovativo tessuto spandex a quelli in latex o ecopelle. Sono iconici per gli amanti dello street style. La prima donna che ha reso questo capo non solo pratico ma anche elegante è stata Audrey Hepburn. In film come Sabrina a Cenerentola a Parigi la troviamo infatti con dei semplici leggings, all’epoca chiamati fuseaux in tinta unita e dalla forma essenziale in grado di esaltare e slanciare la silhouette abbinati ad un paio di ballerine.

Molte celebreties e fashioniste li utilizzano al posto dei pantaloni o senza gonna. È una vera e propria tendenza diventata ormai virale sui social. Possono diventare i protagonisti di diversi look, da quelli formali a quelli per il tempo libero. Basta abbinarli a capi giusti e accessori che sono in grado di conferire eleganza e un tocco di originalità per sfoggiarli anche nelle occasioni importanti.

I più amati sono quelli neri ma per chi ama osare vi sono anche quelli colorati da abbinare alle nuance di giacche, borse e stivali. Ecco quattro idee originali, da provare assolutamente per indossarli con disinvoltura da mattina a sera e renderli un capo elegante.

Con la giacca sartoriale

leggins elegante

Sono perfetti per un total black look che non conosce stagione e tendenza. Il modello aderente si abbina alla perfezione con la giacca dal taglio sartoriale che si contraddistingue per le sue spalle importanti e il punto vita segnato da pinces. Sotto la giacca si può optare per una camicia o blusa dal taglio lungo che scende morbida. Ai piedi si possono indossare degli stivali alti che aderiscono fino a sotto il ginocchio o decolleté con tacco rigorosamente alto.

Con l’abito corto in maglia

Agli abiti in maglia incarnano un’indiscutibile eleganza e fascino. Sono un capo di tendenza per l’autunno – inverno 2026. Ce ne sono di una grande varietà, da quelli senza maniche, a maniche corte, con scollature quadrate, in colori neutri o accesi. Si abbinano alla perfezione con sotto dei leggins neri o di una nuance leggermente più chiara. A completare l’outifit un blazer in pelle e degli stivaletti.

leggins con spacco

In ecopelle con mini – dress smanicato

Il mini dress nero smanicato abbinato al modello in ecopelle trasuda personalità. Un outfit che rispecchia a pieno l’anima dello street style. Da sfoggiare al primo appuntamento o per un’occasione speciale nella quale lasciare il segno. Il look si perfeziona grazie ad un paio di bikers borchiati e un chiodo di pelle per un tocco rock grintoso.

Con la camicia abito e ballerine

leggings con camicia

Uno stile romantico

che si sposa alla perfezione con un paio di leggings neri con lo spacco. La camicia abito scende leggera e morbida e può essere fissata in vita con una cintura. Ad aggiungere un toco boho chic la giacca effetto scamosciato.

