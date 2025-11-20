Gilet in maglia e camicia, la combo di tendenza. 5 idee a cui ispirarvi

Il gilet in maglia abbinato alla camicia è un outfit di tendenza che ci accompagnerà per tutto l’autunno- inverno 2025/2026.

Questa combo richiama una fusione tra lo stile college e quello gradpa. Amato dalle fashioniste e dalle celebreties per la sua versatilità. È un abbinamento molto creativo e in grado di non annoiare mai perché se lo si sceglie si può giocare coi colori da abbinare.

Sulle passerelle protagonista di questa combo è la camicia bianca in grado di soddisfare tutti. Ma non mancano le varianti che spaziano dalla trama a righe e la camicia di raso. Una combo adatta sia per gli outfit casual che quelli più eleganti e formali. La si può reinterpretare in ogni variante rispettando il proprio stile e gusto.

Scopriamo cinque idee originali per sfoggiare questa combo con disinvoltura e stile.

Con la gonna midi in pelle e i biker boots

Un look rigorosamente street style. Per esso il colore di gilet deve essere nero con sotto la camicia bianca. La gonna in pelle nera modello midi dona un tocco di sensualità ed eleganza a questo outfit adatto sia per la mattina che per la sera. Ai piedi i biker boots conferiscono grinta e una nota di stile rock.

Con la minigonna a quadri e gli stivali scamosciati

Lo stile college di questa combo viene reinterpretato grazie all’abbinamento con una minigonna a quadri versatile e degna di stile da sfoggiare ad ogni età. Per il gilet da abbinare si può spaziare dalla nuance neutra come il beige che si sposa alla perfezione con i toni del marrone della gonna o anche quelli rossi. La camicia può essere bianca o rossa. Ai piedi completano questo look sbarazzino degli stivali scamosciati aderenti che arrivano sino al ginocchio.

Con i pantaloni sartoriali bianchi e le Mary Jane con tacco

Un abbinamento sofisticato ed elegante che ha come protagonista il gilet in lana dal colore beige o marrone e la camicia bianca o caramello. A questa combo si aggiunge il pantalone dal taglio sartoriale che scende leggero e morbido e che è in grado di slanciare la figura con stile. Il colore bianco aggiunge luminosità a questo outfit da sfoggiare anche in ufficio con le Mary Jane con tacco alto.

Con la gonna lunga in velluto e i texani

Se amate lo stile boho chic questo look fa per voi! La gonna lunga in velluto si sfoggia con disinvoltura.

Con i pantaloni di velluto e i mocassini

Consigliate per essa sono le nuance calde o il color bordeaux o il verde prato da abbinare ad una camicia di una nuance leggermente chiara rispetto alla gonna e un gilet in maglia mohair marrone. Completano lo stile i texani con tacco medio.